Perché oggi abbiamo bisogno di “Molti Sguardi” 

La complessità dell'animo umano e la potenza delle emozioni, il serio e il faceto, il black humor e la morale, l’attualità e i dilemmi esistenziali. Tutti questi, e molti altri temi, saranno al centro della Stagione Teatrale 2024-2025 “Molti Sguardi”, organizzata da L’Effimero Meraviglioso al Teatro Civico di Sinnai. Con la direzione artistica di Maria Assunta Calvisi, la rassegna propone 16 spettacoli che, dal 13 ottobre al 12 aprile, esploreranno il confine tra storie vere e immaginate, con l’obiettivo di portare sul palco opere che raccontano le sfide personali e sociali del nostro tempo.

«Aprirsi al mondo»

Il tema di questa stagione, “Molti Sguardi”, sottolinea la volontà di proporre una pluralità di prospettive su questioni profonde e attuali, spaziando tra classici immortali e opere contemporanee. “Molti Sguardi”, «per sottolineare la volontà di aprirsi al mondo, ospitando una varietà di proposte di compagnie e artisti provenienti da diverse regioni d'Italia, compresa naturalmente la Sardegna», Maria Assunta Calvisi, «per una riflessione sulla condizione umana e sulle passioni, le aspirazioni e i sogni nell'eterno conflitto tra il bene e il male».

In cartellone

In scena ci saranno riletture di capolavori come il “Tartufo” di Molière, e produzioni più recenti come “LidOdissea”, una moderna reinterpretazione del mito omerico, portata in scena da Gianfranco Berardi, vincitore del Premio Ubu 2019. Non mancheranno omaggi a grandi autori e figure di rilievo della cultura sarda e italiana, come Sergio Atzeni, evocato nello spettacolo “Il quinto passo è l'addio” di Giovanni Carroni, e il poeta e attivista Danilo Dolci, protagonista de “La ricetta di Danilo” di Totò Galati, che ricorda il suo impegno contro le mafie. Insieme all’incursione musicale di Rossella Faa con “Sottovoce”, il cartellone affronterà anche temi di forte impatto sociale. La commedia “Wet Floor” di Fabio Pisano, una nuova produzione di L’Effimero Meraviglioso, rifletterà sui difetti del sistema dell'informazione, mentre “Reise Nach Deutschland” di Mauro Salis metterà in luce le barriere culturali e linguistiche. “Il Coro di Babele” di Claudio Zappalà offrirà uno sguardo sulle migrazioni e sulle speranze di chi lascia la propria terra. Altri spettacoli, come “Spartacu Strit Viù - Viaggio sulla SS 106” di Francesco Gallelli e Luca Maria Michienzi, affronteranno temi come la sicurezza stradale, e altri ancora, come “Come ammazzare la moglie o il marito senza tanti perché” di Antonio Amurri e “Una coppia quasi perfetta” di Rocco Ciarmoli e Laura De Marchi, daranno spazio alle dinamiche relazionali e alle tensioni della vita quotidiana. La stagione offrirà uno spaccato del mondo contemporaneo, con opere come “Bye Bye Blackbird” da “Il bacio della donna ragno” di Manuel Puig, e “I monologhi della vagina” di Eve Ensler. Un invito a guardare oltre, un teatro che diventa specchio della società e ci invita a esplorare la complessità della vita, con lo sguardo attento di chi non ha paura di interrogarsi e mettersi in gioco.

