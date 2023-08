«Perché non spostate la fermata dei bus?» 

Sulla fermata dei pullman in via Cagliari interviene Maria Obinu, consigliere del Pd, che ha presentato al sindaco un’interpellanza.

«Uno slargo appena creato in via Cagliari, direzione nord, uscita per Torregrande, e una fermata Arst che nonostante le promesse dell’amministrazione comunale ancora non è stata spostata – sottolinea Obinu – Durante i lavori di ristrutturazione dello stabilimento Eurospin i bus si sarebbero dovuti fermare proprio di fronte al supermercato, dove è stato creato lo spazio apposito anche per la creazione di una pensilina e la sistemazione di un punto di sosta per gli utenti dell’Arst. Ancora adesso però la fermata degli autobus non è stata spostata ma si trova esattamente dove è stata sistemata quattro anni fa, ovvero davanti al caseificio Cuozzo, creando non pochi disagi allo stesso punto vendita ma anche a chi aspetta l’autobus, costretto a sostare sul marciapiede e occupando spesso i parcheggi di pertinenza dello stesso caseificio».

La domanda quindi, per Maria Obinu, sorge spontanea: «Cosa impedisce l’amministrazione comunale a spostare la fermata degli autobus, lì dove era stato stabilito qualche mese fa?». ( m. g. )

