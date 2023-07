«Perché non aprite i multipiano?» 

«La buona notizia è che il Comune ha pubblicato il nuovo bando per l'affidamento in concessione del servizio di gestione del parcheggio multipiano tra via Sant'Alenixedda e via Bacaredda”. La brutta è che nella procedura, pubblicata il 30 giugno, non ci sono i parcheggi di viale Trento (angolo via De Magistris) e di via Cesare Battisti, la cui gestione, a giudicare dalla risposta dell'assessore Mereu a un’interrogazione, sarebbe dovuta essere affidata tramite un bando comprensivo anche dei parcheggi di via Sant'Alenixedda per ragioni di convenienza economica».

Lo fa notare la consigliera di Progetto Comune per Cagliari Marzia Cilloccu, che sul tema ha presentato numerose interrogazioni. «Inoltre non si comprende come si sia deciso di ricorrere a una procedura aperta e non a un affidamento diretto, come sembrerebbe previsto dalla convenzione con il Comune e dall'allegato capitolato firmato nel 2010, nell'ottica di un rafforzamento della governance della mobilità e della strategia della gestione della sosta (così come indicato nel Piano urbano della mobilità sostenibile), per una migliore fruibilità degli spazi a Cagliari a favore di pedonabilità e ciclabiltà sia per i residenti che per le attività».

