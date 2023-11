Perché Martin Scorsese  non sbaglia mai un film 

Ogni uscita cinematografica che porta il nome di Martin Scorsese rappresenta un evento a sé. Il cineasta italoamericano ha segnato l’era della Nuova Hollywood affiancando nomi illustri come Stanley Kubrick e consolidando uno zoccolo duro di collaboratori indispensabili nel determinare un linguaggio ed uno stile distintivi. Raccontando trame e personaggi che - pur con la violenza e l’effetto shock di cui si colorano - suscitano curiosità e attrazione ai massimi livelli, la lunga serie di capolavori che costellano la sua filmografia ha saputo imporsi ad ogni appuntamento come un fenomeno di costume e metro di paragone per la concorrenza. E stavolta, il maestro torna ad indagare la società americana in una fase storica che ne ha segnato l’anima fin dalle fondamenta: “Killers of the Flower Moon” eredita dal passato non solo l’iperrealismo e il virtuosismo delle riprese, ma ancor più lo scrupolo nel riportare e testimoniare il dramma di cui si fa carico.

La storia

Nella Oklahoma degli anni ‘20, i nativi americani della Nazione Osage si affermano come unico popolo non civilizzato degli Stati Uniti dopo aver scoperto fra le loro riserve enormi giacimenti di petrolio. Autodeterminandosi ed intessendo affari con le altre comunità diventano ben presto il più ricchi al mondo, suscitando le mire di molti avventori che - agendo nell’ombra - instaurano rapporti commerciali e legami matrimoniali al fine di ereditare i loro patrimoni. In questo inquietante quadro si innescano le vicende di Ernest Burkhart, un reduce della prima guerra mondiale rientrato in patria dopo aver ricevuto accoglienza presso lo zio William K. Hale. Grande latifondista di ampia influenza pubblica, il vecchio farà leva sul nipote per convincerlo a sposare Mollie, giovane discendente di una florida famiglia indiana; dietro tale consiglio si nasconde tuttavia un piano diabolico per favorire clandestinamente i suoi interessi economici, dando il via a una lunga serie di orrendi omicidi. In una durata di quasi tre ore e mezza diveniamo partecipi di un ritmo interno che dà l’incredibile sensazione di vivere l’esperienza col tempo di un soffio. Ciò avviene soprattutto grazie all’intrigo costante favorito dagli accadimenti e ad una sceneggiatura che delinea profili e obiettivi dei personaggi con una multiformità quasi shakespeariana.

Le star

Se De Niro - quasi con le fattezze di un moderno Jago - mostra una facciata indecifrabile e spregiudicata nel perseguire i suoi scopi, DiCaprio lo ricordiamo per esser già stato elogiato in sede di anteprima a Cannes come meritevole di un secondo Oscar: e l’intensità della sua interpretazione - che dall’ostinato arrivismo scopre un’irriducibile volubilità - punta chiaramente a dimostrarlo. Ugualmente sensazionale la scoperta di Lily Gladstone, esperta nel misurare il contatto col proprio bagaglio emotivo tanto nella grazia degli sguardi quanto nella tenacia delle sue intenzioni. La garanzia di successo - insomma - non esiste per definizione, ma con Scorsese è difficile non approssimarsi a questa possibilità: in “Killers of the Flower Moon” riconosciamo ancora una volta la sua calligrafia unica, e al tempo stesso possiamo constatare un’imponenza e profondità, tanto nei contenuti quanto nella confezione, che forse - perfino a un’eccellenza del suo calibro - non capitava da molto tempo.

