Perché l’ultimo Sorrentino non si può proprio perdere 

Che possa attirare oppure no, l’uscita in sala di un nuovo film di Paolo Sorrentino è un evento che non passa inosservato. Ormai considerato tra i cineasti italiani più rappresentativi a livello internazionale e noto per il prolifico sodalizio artistico con Toni Servillo, il regista napoletano ha maturato, nel corso della carriera, notevoli variazioni del suo stile: esordendo con un linguaggio diretto e intimista, per arrivare a una sempre più marcata predominanza della componente estetica. Considerata la sua evoluzione, non sorprende la disparità di giudizi che ancora oggi divide il pubblico: tra chi lo ritiene troppo astruso e manierato e chi, dietro la confezione, coglie invece un’ampia gamma di letture. Suscita un certo interesse, non a caso, il suo ultimo “La Grazia”, che, dopo la presentazione all’ultima Mostra di Venezia, sembra aver convinto la maggior parte dei presenti con il suo equilibrio ideale di forma e contenuto. Ispirato a fatti di cronaca realmente accaduti, il film delinea un profilo fittizio del primo uomo di Stato, la cui vita istituzionale è segnata dal dubbio, dall’urgenza di evasione e da un passato che - ancora impresso nella mente - abita e condiziona il presente.

La storia

Giunto al termine del suo mandato, il Presidente della Repubblica Mariano De Santis è chiamato a decidere per un ultimo e innovativo provvedimento: la legge sull’eutanasia. Ad assisterlo nelle procedure è la figlia Dorotea, esperta giurista e unico riferimento familiare rimastogli accanto. Nel frattempo, Mariano riflette su chi concedere un atto di clemenza tra due detenuti: una donna che ha accoltellato il coniuge e un anziano che ha strangolato la moglie malata di Alzhaimer. In questa fase di instabilità riaffiora il ricordo della moglie Aurora, scomparsa poco tempo prima, che alla nostalgia del primo incontro contrappone lo spettro del tradimento, insinuandogli sospetti e ossessioni verso chi gli sta intorno. Fin dalle sequenze iniziali si percepisce quasi un ritorno alle origini: l’impianto registico appare, pur nella sua solidità, più snello e accessibile, esaltando le qualità espressive dei personaggi e il respiro alto dello script, che, senza alterare la rigorosa struttura, non scivola nell’artificioso. Nello sguardo inusuale e a tratti trasgressivo che immagina la dimensione privata dello statista, torna la commistione di sacro e profano tanto frequente nella poetica di Sorrentino: alla sontuosità delle sale del palazzo si contrappone una quotidianità irregolare e perfino ilare nella sua stravaganza. Ciò implica il conflitto tra la funzione svolta e un desiderio scevro da dogmatismo e dominio dell’intelletto, sognando idealisticamente un ritorno a una leggerezza libera e ancestrale. Anche stavolta non mancano i momenti provocatori o quelli dal maggiore impatto visivo, che non sempre risultano esaustivi nel significato e talvolta scadono nel concettuale.

Applausi

Più azzeccata che mai, invece, la scelta di Servillo come protagonista, vantando un physique du rôle che aderisce con naturalezza alla figura di un soggetto politico. A conti fatti, “La Grazia” placherà senz’altro le ire dei più intransigenti, ma sarà impossibile non riconoscervi l’anima del suo autore. Si tratta, per lo meno, di uno dei lavori di Sorrentino più centrati dell’ultimo periodo, e questo, da solo, può già valere il prezzo del biglietto.