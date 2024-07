Perché le nostre terre soffrono la Sete 

«La crisi idrica è una questione urgente che richiede una risposta tempestiva e coordinata. Non è un’emergenza temporanea, bensì un problema strutturale previsto da tempo». Come ben sa la nostra Isola. Non cerca di addolcire la pillola Filippo Menga, professore associato di Geografia all’Università di Bergamo, visiting research fellow all’università di Reading nel Regno Unito, esperto del problema e autore di saggi su riviste accademiche che hanno a cuore le sorti del pianeta, e di “Sete” (Ponte alle Grazie): una minaccia che «Crisi idrica e capitalismo» rendono sempre più vicina.

Lo spettro della siccità incombe. Quali le cause?

«I consumi eccessivi e gli sprechi compromettono la disponibilità di acqua potabile per le popolazioni, mentre l’inquinamento peggiora la qualità delle risorse idriche. L’Italia è il terzo paese in Europa per disponibilità d’acqua, ma allo stesso tempo registra i consumi pro capite di acqua potabile più alti e i secondi più alti in agricoltura. Sino ad oggi, la grande disponibilità di acqua del nostro paese ci ha tenuto fuori dai guai, ma ora le cose stanno cambiando».

Come?

«Il riscaldamento globale porta con sé fenomeni meteorologici estremi come siccità e inondazioni, rendendo più difficile prevedere le precipitazioni e distinguere le stagioni. Inoltre, lo scioglimento dei ghiacciai modifica i regimi stagionali dei corsi d'acqua mondiali, come avviene nei ghiacciai dell'Himalaya, che alimentano fiumi come il Gange e l’Indo. Questi cambiamenti complicano la gestione delle risorse idriche, inclusa l’agricoltura irrigua e a pioggia. Senza cadere nella retorica, è chiaro che la crisi idrica riguarda tutti, e per questo sarebbe opportuno che chi ci rappresenta si faccia carico della questione ambientale in maniera seria e con competenze. Al momento la questione è paradossalmente ancora marginale rispetto ad altre questioni che sembrano essere più importanti: ma questa è solo un’illusione».

In quest’ottica, come l’acqua potabile è diventata una delle tante ruote del capitalismo?

«L’Italia è il secondo consumatore al mondo di acqua in bottiglia, e questo è un fenomeno culturale, non legato alla qualità dell’acqua dei nostri rubinetti. L’acqua in bottiglia è comoda, portatile e relativamente poco costosa rispetto ad altre bevande analcoliche. Ma se la consideriamo come acqua e non come bevanda analcolica, si rivela invece piuttosto costosa, almeno in termini assoluti. Se, per esempio, un litro di acqua in bottiglia in un supermercato europeo costa in media 0,30 cent. di euro, sempre in Europa l’acqua del rubinetto costa in media 1,5 euro al metro cubo (equivalente a 1000 litri), ed è quindi circa 200 volte più economica dell’acqua in bottiglia. Ma oggi non ci sembra strano pagare cifre che ai nostri nonni sarebbero sembrate assurde per un bene che dovrebbe essere di tutti. Quando nel 2018 l’influencer Chiara Ferragni lanciò una bottiglia d’acqua in edizione limitata al prezzo di 8 euro si levò un unanime coro di proteste che giudicarono l’iniziativa immorale e non etica. Eppure, la bottiglia di Ferragni è andata esaurita in un baleno, e oggi in pochi protestano contro la mercificazione delle nostre acque. Fa parte delle logiche capitaliste».

In quale misura l’inquinamento impoverisce le risorse idriche? Chi sono i maggiori responsabili di questa situazione?

«I veleni industriali e i pesticidi si riversano nei fiumi e penetrano nel terreno e poi nelle falde acquifere, da cui poi i Comuni (ma anche le aziende che vendono acqua in bottiglia) attingono per rifornire i consumatori. Il problema dei Pfas per esempio – gli inquinanti eterni rilasciati da beni di consumo – è per esempio particolarmente grave in tutto il Nord Italia. La responsabilità è collettiva: le aziende vendono quello che i consumatori desiderano, ma è il governo che deve vigilare sul rispetto delle norme a tutela dell’ambiente.»

