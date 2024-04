«Perché lasciarci fuori dall’ambulatorio?» 

A Guspini, dopo il pensionamento della dottoressa Anna Maria Vaccargiu, un anno e mezzo fa, moltissimi cittadini sono rimasti senza un medico di base. Questo vuoto è tamponato dagli ambulatori Asap in via Montale, ma i disagi non mancano. «Il martedì, ma avviene lo stesso anche negli altri giorni di apertura, se arrivi alle 15 ci sono già molte persone in coda, ma almeno è possibile entrare e prendere posto nella sala d’aspetto, dove magari si resta in attesa di essere ricevuti fino alle 20 – racconta Rinaldo Angius, uno delle centinaia di pazienti guspinesi senza medico –. Per chi come me, arriva prima sperando di ridurre i tempi d’attesa, però, non c’è altra soluzione che aspettare fuori fino all’orario di apertura che il martedì è alle 15. Basterebbe aprire la porta un po’ prima. Fuori non c’è neppure un riparo, né una panchina. Dobbiamo restare là al freddo d’inverno o al caldo d’estate. Una situazione che non è più tollerabile». L’ultima volta è capitato martedì pomeriggio. «Ho avuto bisogno di alcune ricette per modificare il piano terapeutico, prescritto la notte precedente al pronto soccorso per una tachicardia asintomatica che mi porto dietro da oltre 20 anni. Come si può rimanere senza un medico di base? Mi sento umiliato», conclude Angius.

Vista la situazione, la Asl ha deciso di intervenire: «Alla luce delle richieste e delle esigenze degli utenti del Medio Campidano, la direzione ha dato disposizioni per cui in tutte le strutture della Asl (Poliambulatori, Case di comunità) si potrà accedere dal momento in cui i locali saranno aperti dal personale addetto alla vigilanza. Pertanto, gli utenti che devono effettuare una visita medica (presso medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, ambulatori straordinari Asap) o una visita specialistica, potranno attendere all'interno delle strutture nelle sale d'attesa dedicate indipendentemente dall'orario della visita». L’assessore ai Servizi sociali del Comune di Guspini, Alberto Lisci, esprime soddisfazione per la decisione dell’azienda sanitaria: «Spero che questa mossa riduca il disagio e migliori l’accesso ai servizi sanitari fondamentali per tutti i cittadini, già colpiti dalla carenza di medici di base».

RIPRODUZIONE RISERVATA