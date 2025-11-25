Perché la tessitura in Sardegna è esistenza e resistenza 

La Sardegna, con la sua storia di intrecci, di trame cariche di simboli identitari e di memoria comunitaria, diventa il punto di partenza per una riflessione che si apre a esperienze globali: è “Tessere per resistere”, dalle opere di Maria Lai e Caterina Frongia alle pratiche di Francesca Marconi, dai tappeti delle sorelle Senes di Nule alle creazioni sperimentali di artisti come Zehra Doğan e Andreco. La mostra, in programma da venerdì alle 18 al Museo del Costume di Nuoro, invita a guardare alla tessitura come atto di resistenza e di rigenerazione: un filo che cuce fratture storiche e culturali, che ridà voce a comunità marginalizzate, che diventa testimonianza politica e poetica al tempo stesso. L’esposizione, curata dal funzionario direttore dei musei ISRE Efisio Carbone, affronta il tema della tessitura come linguaggio universale, capace di unire il gesto artigianale tradizionale con le più urgenti domande della contemporaneità.

«La tessitura è uno dei gesti fondativi della cultura umana. Da sempre, l’intreccio di fili ha rappresentato la capacità dell’uomo e della donna di costruire continuità e ordine nel tempo. Prima ancora che arte o mestiere, il tessere è un modo di pensare: un’azione che unisce mente e mano, riflessione e corpo. Fin dai miti antichi, il filo governa la sorte: Penelope disfa e rifà la tela per sospendere il tempo; Aracne sfida la dea Atena trasformando la superbia del gesto in punizione e metamorfosi; le Parche filano la vita e la recidono». Così presenta la mostra collettiva Efisio Carbone: «In ogni cultura, il telaio è stato immagine del mondo: struttura, ritmo, equilibrio. Come ricordava Claude Lévi-Strauss, “il pensiero costruisce la realtà come un tessuto”, una rete di relazioni materiali e simboliche». Prosegue Stefano Lavra, presidente ISRE: «In Sardegna, la tessitura non è soltanto una tradizione, ma una forma di esistenza. Nelle case, nelle botteghe, nei laboratori, i telai sono stati per secoli strumenti di autonomia economica e culturale, luoghi di trasmissione dei saperi, ma anche spazi di libertà». Il progetto allestitivo è dell’architetto Maurizio Bosa.

