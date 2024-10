Perché la scienza sa fare anche poesia 

Contaminare le idee per costruire un sapere senza confini: a Cagliari, e non solo, arriva il FestivalScienza 2024 per abbattere le barriere tra scienza e umanesimo. Con un programma fittissimo che prevede 23 laboratori, 14 conferenze, 11 presentazioni di libri e ancora mostre, animazioni, concerti, tavole rotonde, progetti speciali e premi dedicati alle donne, la manifestazione costituisce un importante tassello all’interno delle iniziative nazionali dedicate alla divulgazione scientifica, con un particolare riguardo al mondo della scuola. E saranno proprio i giovani reporter a raccontare l'edizione di quest’anno, esplorando con freschezza e curiosità i contenuti del festival. Grazie alla partnership con L'Unione Sarda, il progetto “Giovani Reporter per la Scienza” coinvolgerà studenti delle scuole cittadine, che diventeranno cronisti d’eccezione, documentando le conferenze, intervistando i protagonisti e catturando ogni aspetto del festival attraverso articoli e reportage fotografici.

L’evoluzione delle idee

Organizzato dall’associazione ScienzaSocietàScienza, presieduta da Davide Peddis, il FestivalScienza si terrà dal 7 al 12 novembre all’Exma e altri luoghi della città con il tema “Contaminando”, che ne esplicita il desiderio di unire scienze e discipline umanistiche in un dialogo fertile e sostenibile. «Affinché il vertiginoso sviluppo tecnologico che ha caratterizzato la nostra società nell’ultimo secolo sia sostenibile», spiega Peddis, «dobbiamo superare l’opposizione tra scienze esatte e umanistiche, che limita l’evoluzione delle idee e della società». In quest’ottica, l’edizione 2024 intende abbattere le barriere tra le due “culture”, promuovendo un contagio positivo della conoscenza e un nuovo umanesimo scientifico, che abbracci cittadinanza scientifica, sostenibilità culturale e una visione ampia e inclusiva del sapere umano.

Il calendario

La lectio di apertura sarà affidata a Gianfranco Pacchioni, professore e accademico dei Lincei, che il 7 novembre discuterà il tema dell’intelligenza artificiale applicata alla biomedicina nell’Aula Magna del Rettorato, affiancato da Marco Salvatore Nobile dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. L’evento, moderato da Cristina Marras, esplorerà la sostenibilità culturale nello sviluppo tecnologico, un argomento di grande attualità e valore sociale. Un altro appuntamento di rilievo è la tavola rotonda del 10 novembre all’Exma, in cui studiosi come Rens Bod e Arianna Ciula discuteranno di come il linguaggio possa diventare un punto di incontro tra scienze e discipline umanistiche, favorendo un nuovo approccio che riconosca la scienza come una dimensione culturale imprescindibile.

Il Premio Donna

Tra i momenti più attesi dell’edizione 2024, il Premio Donna di Scienza , in programma nella giornata conclusiva alle ore 16 all’Exma, che sarà assegnato alla docente dell’Università di Sassari, Eugenia Tognotti. Storica della medicina, saggista ed editorialista di diverse testate regionali, nazionali e internazionali, Tognotti è riconosciuta per il suo contributo nella ricerca e nella valorizzazione delle scienziate italiane. Il Premio testimonia l’impegno del festival nella sensibilizzazione verso la parità di genere, ancora oggi una sfida aperta anche all'interno della comunità scientifica.

Nell’Isola

Conclusa la tappa cagliaritana, con una sei giorni ricca di appuntamenti, il Festival si diffonderà in altre città della Sardegna, tra cui Oristano, Nuoro, Iglesias e Sarcidano- Trexenta, portando il dibattito scientifico e culturale in tutto il territorio. L’evento, ormai radicato nella regione, si propone di creare un dialogo continuo con le scuole e il pubblico, rafforzando l’idea di una scienza a misura di cittadino e promuovendo una conoscenza che non si limiti alle aule ma raggiunga tutte le età e interessi.

