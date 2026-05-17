Perché la Sardegna a Torino insegna 

Dopo un triennio nero per il mercato dei libri, segnato perdite che parevano inarrestabili, il primo trimestre del 2026 sembra dare agli operatori un po’ di fiato: la crescita per numero di copie è del 2,5 per cento mentre quella in termini economici si aggira attorno al 4 per cento, un rimbalzo dal profondo – 3 per cento con cui si era chiuso il 2025. A fare da traino, con un 8,3 per cento, il settore bambini e ragazzi, compreso il mercato dei fumetti. Tradotto: non è vero che i giovani non leggono, anzi, in questo momento (forse) sono loro a tenere il mercato e a ribadire che il tema del Salone, “Il mondo salvato dai ragazzini”, potrebbe essere quanto mai opportuno.

In questo quadro di non troppe luci e ancora molte ombre, si inserisce la percezione degli operatori di una edizione del Salone del Libro di Torino – ancora una volta – dei record: i numeri ufficiali verranno comunicati solo a evento concluso, ma la percezione è stata quella di un flusso quasi ininterrotto di partecipanti che riempivano tutti gli stand, con una ormai consolidata preferenza per l’Oval, il padiglione dove si trovano i più grossi gruppi editoriali e che, in alcune ore della giornata, era quasi impraticabile per la calca.

L’Isola

La presenza della Sardegna al Salone è costruita come un racconto unitario: non una vetrina di titoli e editori ma un progetto culturale che tiene insieme identità, editoria, formazione e futuro. Il filo rosso è chiaro: mettere in relazione la memoria più profonda dell’isola con le nuove generazioni, usando come riferimenti Grazia Deledda, nel centenario del premio Nobel per la letteratura, e le Domus De Janas, inserite recentemente nell’elenco dei 61 siti Unesco italiani. I visitatori hanno potuto accedere allo stand attraverso due porte che raccontavano due dei più importanti siti, Montessu e S’incantu, per ritrovarsi in un ampio spazio vigilato dalla figura della scrittrice nuorese, i cui ritratti campeggiavano in diverse pareti. L’allestimento ha restituito così un’idea di Sardegna che non si chiude nel passato ma lo trasforma in visione condivisa, in materia viva e narrativa: il passato, insomma, è un tempo da attraversare ancora con stupore.

Il programma

Trentasette tra case editrici e marchi editoriali, due ospiti istituzionali, quarantotto appuntamenti distribuiti in cinque giornate. Tra gli appuntamenti più significativi spiccano la presentazione di “Grazia Deledda, Roma è la mia meta” di Neria De Giovanni, l’incontro dedicato a “Le case delle fate. L’incanto delle Domus de Janas” di Nicola Castangia e Tonino Oppes, e il progetto “Luoghi letterari e la Sardegna”, che racconta il rapporto tra territori e narrazione. Non manca lo sguardo al presente, con l’intervento su Sebina AI, l’intelligenza artificiale delle biblioteche sarde, e con il Salone OFF, che porta il cinema al centro della scena attraverso due proiezioni dedicate alla figura deleddiana. Terza regione per numero di eventi, a conferma della vivacità del sistema culturale e editoriale isolano.

Nuove sinergie

Il Salone del Libro si è rivelato anche l’occasione per la nascita del nuovo Coordinamento nazionale delle Associazioni Regionali Editori, che ha riportato al centro il tema della bibliodiversità e del ruolo degli editori indipendenti territoriali. Nell’incontro “Libri, territorio e bibliodiversità”, Simonetta Castia, presidente Aes, ha chiesto più tutela, più ascolto e strumenti comuni per rafforzare un settore decisivo per il pluralismo culturale italiano e per la tenuta delle comunità locali.

Se il mondo verrà salvato dai ragazzini è ancora presto per dirlo, ma la loro presenza nei laboratori organizzati nello stand della Regione Sardegna e, più in generale, nei corridoi di questa XXVIII edizione del Salone del Libro di Torino, lascia ben sperare.

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