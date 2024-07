«Perché la Regione non ha bloccato l’impianto di Villacidro?» 

Il parco eolico di Villacidro e di Serramanna non può nascere, hanno ragione le tante persone che, nei giorni scorsi, hanno manifestato contro la realizzazione, da parte della Das Villacidro, di dieci mega torri. A sostenerlo sono, a nome di Sardegna pulita e di Donne ambiente Sardegna, Angelo Cremone e Lidia Frailis, che hanno presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Cagliari.

In particolare, i due ambientalisti sostengono che il parco eolico rientri nella previsione della Legge regionale 5/24, quella, per intendersi, che prevede una moratoria che vieta, dice l’articolo 3, «di realizzare nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili» per i prossimi 18 mesi.

Perché, allora, si sta realizzando l’impianto di Villacidro? Perché i lavori sarebbero iniziati prima della legge che stabilisce la moratoria. E, dunque, non ricadrebbe nelle previsioni della legge regionale. Ma, osservano Cremone e Frailis, bisogna anche tenere conto del Dpr 380/21, secondo il quale «il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo». Secondo l’esposto degli ambientalisti, i lavori sarebbero partiti dopo. La Das Villacidro, spiegano, ha comunicato l’inizio dei lavori per il 14 aprile 2023, due giorni prima della scadenza. Lavori che, però, sarebbero solo simbolici e non sostanziali. Perché, si chiedono, la presidente della Regione Alessandra Todde non ha vigilato su questo? «Cara presidente», dicono, «lei ha tutti gli strumenti, come il coinvolgimento del Corpo forestale, per accertare quali cantieri autorizzati abbiano formalizzato l’inizio dei lavori prima dell’entrata in vigore della legge, nei quali vi siano, effettivamente, attività tali da concretizzare l’inizio dei lavori. Diversamente, tali cantieri solo sulla carta, vanno bloccati e segnalati alla Procura della Repubblica». (mar. co.)

