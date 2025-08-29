Perché la musica di Vivaldi ferma il tempo 

Sarà un’esperienza straniante e suggestiva. Intanto perché ascoltare “Le quattro stagioni“ di Vivaldi in un parco di stagni d’acqua dolce e salata, con i fenicotteri accanto, è insolito. E poi perché a suonare sarà Fabio Biondi con l’ensemble Europa Galante che già trent’anni fa, con la rivoluzionaria interpretazione della composizione vivaldiana, conquistarono il mondo. Oggi alle 21, nel Parco naturale regionale Molentargius Saline, per la seconda serata del “Quartu Cultura Festival”, il musicista palermitano e l’orchestra, da lui fondata nel 1989 - riconosciuta come una tra le migliori al mondo - terranno un concerto dedicato alla musica barocca. È il secondo di cinque eventi allestiti dalla Fondazione Quartu Cultura per inaugurare la prima edizione della manifestazione dedicata ai linguaggi della musica, danza, letteratura, teatro. Si chiuderà l’11 settembre con Aziza Mustafa-Zadeh, “la principessa del jazz“.

Si esibirà in un’area naturalistica protetta. In che modo lo spazio influenza la scelta e la fruizione della musica?

«Suonare all’aperto è sempre una sfida interessante, tuttavia, ha il grande vantaggio di aprire le porte a un pubblico differente, attratto da un luogo in cui viene meno la severità di una sala da concerto. L’ascolto è più disteso, meno compassato».

Con Europa Galante ha calcato i teatri più prestigiosi: la Scala di Milano, l’Accademia di Santa Cecilia di Roma, la Suntory Hall di Tokio, e poi ancora Londra, Vienna, Amsterdam, New York. È soddisfatto del percorso?

«Ne sono molto felice. Soprattutto perché volevo creare una squadra, una coesione di intenti, che restituisse l’idea della indispensabilità di ogni musicista. È pretenzioso dare un giudizio di tipo musicale, ma certamente il nostro è un ambiente speciale a livello umano. Un vero e proprio miracolo».

La vostra particolarità sono le interpretazioni su strumenti d’epoca del grande repertorio barocco e antico.

«In realtà, il nostro è un repertorio molto vasto: comprende anche molto Ottocento, le opere, il che ci dà la possibilità di variare, e valorizzare i talenti anziché sciuparli nella routine».

Il suo approccio fresco e vivace lo ha portato a vendere un milione di dischi in pochi anni. Crede che il suo lavoro abbia contribuito ad avvicinare alla musica classica i più giovani, di solito distanti da questo repertorio?

«Penso proprio di sì. Ovviamente, non è solo merito nostro. È un fenomeno che si osserva in tutto il mondo, e il merito è proprio della musica antica. I giovani apprezzano i nostri concerti per via della libertà e creatività che li caratterizza».

“Le quattro stagioni“ vivaldiane, incise per la prima volta nel 1991 e una seconda nel 2001, sono un caso internazionale.

«La scoperta della musica antica allora era appannaggio dei musicisti del Nord Europa, c’era l’esigenza di una rilettura italiana di quel repertorio. Abbiamo proposto un modo spontaneo, vitale, latino, di fare musica, contrario a quello passivo e paludato dei musicisti nordici. In questi casi, la globalizzazione non funziona, ovvero seguire uno standard interpretativo, piuttosto ogni musicista deve fare secondo la propria cultura e la propria tradizione».

A Quartu presto verrà aperto un teatro comunale. Quanto è importante per una comunità avere spazi dedicati alla cultura?

«È fondamentale. Un teatro è un involucro dove le persone devono sentirsi a casa, perciò la scelta dei materiali e dei colori deve rilassare e invitare all’ascolto. Gli auditorium di nuova concezione sono così».

In Sardegna esistono varie e tante rassegne dedicate alla musica antica e barocca. Che ne pensa?

«La vostra Isola è una terra fertile di eccellenze, conosco vari musicisti che hanno raggiunto posizioni importanti in quest’ambito. Non ci vengo spesso, ci torno con gioia».

RIPRODUZIONE RISERVATA