«Perché in Aula non si è ancora parlato di energie rinnovabili?» 

«Molti Comuni della Sardegna hanno discusso in Aula e in assemblee pubbliche la problematica dell’eolico: Arbus non l’ha fatto. Perché?». Così il consigliere di minoranza Agostino Pilia ha motivato l’interrogazione del gruppo “Avanti Arbus” inerente «l’individuazione delle aree idonee per installare pale eoliche». Per Pilia «questa non non è una lotta politica, un confronto tra posizioni diverse in merito a idee e progetti, è la difesa del nostro territorio». Dunque l’importanza di «informare e dibattere sulle energie rinnovabili».

Nello specifico queste le domande: «Quali indicazioni sulla problematica il sindaco ha fornito alla Regione nell’incontro del territorio che si è tenuto il 10 settembre? L’amministrazione ha individuato le aree non idonee? Quando informerà il Consiglio comunale? Ci sarà un incontro pubblico?». La risposta di Salis non si è fatta attendere: «All’incontro di Villacidro con la Regione sono stato l’unico a non presentare le aree non idonee per il semplice fatto che, oltre a non avere ricevuto richieste per mega impianti, quelle dove è consentito sono inclusi nel Puc. Il nostro territorio per l’85 per cento è vincolato. In Giunta abbiamo detto sì al minieolico e agrivoltaico: l’energia prodotta è riservata ai diretti interessati». (s. r.)

