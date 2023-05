Perché il Red Valley Festival fa bene a Olbia (e alla Sardegna) 

Il Red Valley scende per un attimo dal palco della Olbia Arena per salire in cattedra al Polo Universitario di Olbia. E lo fa nella persona di Luca Usai, che ieri, in aula magna, ha dato lezione agli studenti del corso di laurea in Economia e management del turismo.

In cattedra

Introdotto dalla professoressa Lucia Giovanelli, responsabile del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali, e dal sindaco di Olbia Settimo Nizzi, il ceo ed event manager di Magma Events, la società organizzatrice del festival, ha tenuto un seminario dal titolo (eloquente) “Event management – Un volano per sviluppo turistico e culturale? Caso studio: Red Valley Festival”. I numeri della scorsa edizione, la prima a Olbia dopo cinque stagioni ad Arbatax, parlano chiaro. «Per Blanco all’apertura della vendita dei biglietti il portale di TicketOne registrò un record di traffico mai visto prima, neanche con i Coldplay, e delle 70 mila presenze della Olbia Arena solo il 30 per cento erano residenti in Sardegna, con un indotto indiretto sul territorio di grande impatto. E i dati della prossima edizione promettono il bis, se non addirittura di migliorare i numeri della scorsa estate», ha spiegato Usai, formatosi tra la Cattolica di Milano e l’Università di Cagliari, dove ha conseguito il Dottorato di ricerca in Scienze economiche e aziendali.

Tra porto e aeroporto

Stando alle stime, circa 100 mila persone hanno gravitato intorno alla quattro giorni ferragostana con ricadute importanti sulle strutture ricettive della zona. «Olbia è una città adatta come poche in Italia a ospitare questo genere di eventi, grazie anche al porto e all’aeroporto», ha sottolineato il manager ogliastrino prima di illustrare sulla lavagnetta il piano del Red Valley. «Organizzare un festival così, che prevede l’esibizione di più artisti in una serata, per quattro giorni, comporta diverse operazioni, dalla promozione e commercializzazione del prodotto alla progettazione dell’area e alla gestione delle persone che ci lavoreranno, dalla sicurezza ai servizi, e degli artisti stessi, che scegliamo mesi prima della manifestazione sulla base di ciò che ci piace e piacerà al pubblico, ma anche della loro disponibilità a venire in Sardegna: fino a poco tempo fa la nostra Isola non era un posto dove un cantante volesse esibirsi», ha proseguito Usai. Che alla domanda di una studentessa sul periodo scelto per il festival (12-15 agosto), ha replicato: «Posto che fino a giugno gli artisti girano per stadi, la destagionalizzazione funziona per gli eventi sportivi, che sono in gran parte di natura gratuita. Chi viene qua a cachet pretende certezze sui biglietti venduti, e lo stesso vale per noi, che dobbiamo anticipare il 50 per cento del loro compenso: il nostro budget complessivo si aggira intorno ai 3 milioni di euro, che in termini di investimento significa un 10 per cento in più che farlo a Milano o a Roma».