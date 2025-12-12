VaiOnline
Al Museo dello Ceramica
13 dicembre 2025 alle 00:06

Perché il quotidiano ha una mistica che Nuoro riscopre 

Il Museo della Ceramica di Nuoro presenta “La mistica del quotidiano”, una mostra che, da domenica alle 11 all’8 marzo 2026, mette in dialogo i protagonisti dell’arte contemporanea italiana Bertozzi & Casoni e Maria Lai con la ricca collezione permanente del Museo.

L’iniziativa nasce sotto l’alto patrocinio dell’Isre il cui presidente Stefano Lavra sottolinea come questa esposizione «rafforzi la vocazione del Museo della Ceramica quale luogo aperto ai linguaggi del contemporaneo, capace di far dialogare la memoria identitaria della Sardegna con le più attuali ricerche artistiche». La mostra è curata da Maria Livia Brunelli, storica dell’arte la cui attività, in costante equilibrio tra ricerca curatoriale e valorizzazione delle eccellenze italiane, rappresenta da anni una delle esperienze più incisive nel panorama nazionale. Il funzionario direttore del Polo Museale Isre, Efisio Carbone, evidenzia come “La mistica del quotidiano” si inserisca «in una strategia di apertura del Museo alle grandi narrazioni artistiche italiane, valorizzando la collezione permanente non come semplice archivio, ma come organismo vivo, generatore di relazioni e di nuovi significati». Dalla ceramica popolare alle prime produzioni artistiche del ‘900, dalla scuola di Dorgali ai dialoghi nazionali, accompagnando il visitatore in una riflessione sul ruolo della ceramica nella storia e nella contemporaneità.

