Perché il Budoni è davvero vicino a salire in Serie D 

Giunti quasi al termine di una stagione durata sin qui sei mesi, un veloce riassunto di quanto accaduto dalla scorsa estate può essere utile a far comprendere perché il Budoni, dopo i risultati di domenica scorsa, è davvero a pochi passi dal salutare l’Eccellenza per approdare, dopo un anno sportivo di pausa, in Serie D.

Retrocessa nella primavera del 2024 quale ultima in classifica, la squadra gallurese oggi è salda al comando del massimo torneo regionale avendo staccato il Monastir, a sua volta salito dalla Promozione e in grado di allestire una formazione da vertice tanto da aver guidato la classifica per lungo tempo. Più continua nelle prestazioni e nei risultati, l’attuale capolista ha accelerato da gennaio in poi e adesso ha un margine di sei lunghezze sulla più immediata inseguitrice, cioè la squadra campidanese, e di sette sul Tempio. Mancano quattro gare al termine del campionato e restano in palio 12 punti: ciò significa che la battistrada, vincendo almeno due partite, può permettersi di perderne una e pareggiarne un’altra per tagliare il traguardo trionfante. Dando per scontato, tra parentesi, che la seconda in classifica le vinca tutte. Insomma, chi segue non può sbagliare nulla, al contrario di chi comanda.

Resta un solo grosso ostacolo sulla strada della squadra del tecnico Raffaele Cerbone, ed è alle viste proprio nel prossimo weekend (la 27esima giornata sulle 30 previste è in programma sabato): lo scontro diretto in casa contro i galletti. Occasione unica per i logudoresi di accorciare in classifica, ma anche per il Budoni di chiudere di fatto i giochi. Anche perché il Monastir sarà impegnato in un match dall’elevata difficoltà in casa del Calangianus, ora in sesta posizione. Nel turno del 30 marzo poi il Budoni farà visita al Villasimius, il Monastir ospiterà l’Ossese (al momento quarta) e il Tempio giocherà in casa di un Li Punti che potrebbe essere già retrocesso. Insomma, le inseguitrici devono sperare che la leader crolli all’improvviso ma i numeri non sono dalla loro parte: sinora la capolista ha perso una sola volta e ha la seconda difesa del torneo. Il traguardo è davvero vicino.

Monastir e Tempio sono comunque sicuri di giocare gli spareggi salvezza, mentre Ossese e Iglesias (ora quarta e quinta) per fare altrettanto devono ridurre la distanza dal terzo posto, che al momento è di 10 punti. Margine tanto ampio da impedire (oggi) la loro partecipazione alla coda stagionale.

