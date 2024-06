«Perché i rifiuti del Medio Campidano?» 

Villasimius perla della costa sud orientale ma anche – dal 30 maggio – centro di raccolta dei rifiuti ingombranti dei paesi del Medio Campidano. I Comuni di Serramanna, Sardara, Serrenti, Samassi, San Gavino e Pabillonis, grazie a un accordo siglato con la ditta “Tecnologie Ambientali” che gestisce il centro di raccolta di Villasimius (località Zimmionis), potranno conferire sino al 31 dicembre oggetti di grandi dimensioni non pericolosi come divani, mobili e tavoli. Oggetti non più conferibili al Tecnocasic di Macchiareddu (dove, appunto, fanno riferimento i Comuni del Medio Campidano) a causa di continui malfunzionamenti.

L’interrogazione

La novità, vista anche la mancanza di comunicazione, ha portato la minoranza a presentare un’interrogazione urgente: «L’amministrazione comunale – chiedono Livio Carboni, Tore Sanna, Luisa Cadoni e Federica Onano – era al corrente di questa evenienza? Ci si é pronunciati con qualche atto amministrativo? C’è stata una doverosa interlocuzione con la Regione?». E ancora: «L’impianto degli ingombranti è stato collaudato e, se sì, per quale mole di attività?». Quindi l’affondo: «Non è che questa amministrazione ha in qualche modo tacitamente ceduto a società private margini di sovranità e di giurisdizione al punto da non potersi opporre a decisioni concordate in altre sedi?». L’opposizione chiede infine la convocazione straordinaria e urgente del Consiglio comunale «per dibattere e decidere su tutte le questioni riguardanti argomenti fondamentali relativi alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti».

Il sindaco

Il sindaco Gianluca Dessì respinge al mittente le polemiche: «Si tratta – chiarisce – di un aiuto tra amministrazioni comunali, indipendentemente dal colore politico. Loro sono in difficoltà e noi, visto che ne abbiamo la possibilità, gli diamo una mano. Dio non voglia che un giorno succeda qualcosa al nostro impianto. In quel caso ci troveremo nella situazione di dover chiedere noi aiuto». Il sindaco, in ogni caso, ha chiesto lumi alla società Tecnologie Ambientali di Rimini: «In maniera formale – aggiunge Dessì – gli uffici si sono attivati per chiedere ogni chiarimento necessario, a partire dalla quantità di rifiuti ingombranti che sarà possibile conferire. Ci sono infatti dei parametri che vanno rispettati». Dessì, in ogni caso, sottolinea che «stiamo parlando di semplici rifiuti ingombranti, e cioè di mobili e divani, non di scorie nucleari. Aiutiamo gli altri e in più testiamo l’efficienza del nostro impianto. E magari la comunità di Villasimius, alla fine, potrebbe anche trarne vantaggio».

