Perché Garibaldi scelse proprio l’isola di Caprera  

Giuseppe Garibaldi, uomo contemporaneo. È questo il volto inedito che si nasconde dietro l'eroe dei due mondi, la camicia rossa e il mito risorgimentale. A raccontarlo è "L'altro Garibaldi. I diari di Caprera" (Mondadori, pp. 216, euro 20), opera di Virman Cusenza già prenotabile online e in uscita il 19 febbraio.

Il libro sposta lo sguardo dai campi di battaglia fino a Caprera, ovvero quel posto che Garibaldi scelse non tanto come fuga dal mondo, ma come centro operativo del suo pensiero e della sua azione. Diventò così per lui un laboratorio agricolo, politico, umano. Qui il generale sperimentò, realizzò un'azienda agricola modello, importò macchinari all'avanguardia, costruì un mulino tra i più innovativi dell’epoca, impiantò 14 mila viti. Si circondò di un “secondo esercito” di 1000 capi di bestiame, fondando anche la Società Reale di Protezione degli Animali. Senza dimenticare lo studio, la scrittura, la riflessione, anticipando persino modelli di famiglia allargata, accogliendo amici, intellettuali e visitatori.

Come lo sappiamo? Garibaldi scelse di descrivere le sue giornate in “Diari agricoli” in cui la zappa e la spada si alternano, rivelando un Garibaldi contadino, imprenditore e allevatore che annota con precisione la temperatura, i venti, la pressione atmosferica, la fioritura di stagione. E pure eventi che segnano la storia: la visita di un emissario di Vittorio Emanuele o lo sbarco dell'anarchico Bakunin.

Caprera è il suo buen retiro, uno spazio speciale da cui osservare il mondo e da cui continuare a influenzarlo. Ne emerge una figura lontana dagli stereotipi: non l’icona contesa e spesso strumentalizzata da ideologie opposte, bensì un uomo capace di passioni, errori, desideri e amicizie femminili profonde (d’altronde, la donna per il generale è il motore della trasformazione sociale). Un uomo cosmopolita e visionario, con la testa già rivolta al secolo successivo. Questo libro racconta l’altro Garibaldi, forse il più autentico.

Virman Cusenza, palermitano, classe 1964, giornalista, ha diretto Il Mattino e Il Messaggero. Assunto da Indro Montanelli a Il Giornale, ha seguito importanti inchieste di giudiziaria, per poi specializzarsi come commentatore politico. Nel 2007 ha lavorato a The Independent di Londra. È stato consulente per l’attualità del gruppo di produzioni televisive e cinematografiche Fremantle. Per Mondadori ha pubblicato “Giocatori d’azzardo. Storia di Enzo Paroli, l’antifascista che salvò il giornalista di Mussolini” ( red. cult. ).

