Perché Franco Meloni  è stato più in gamba dell’ingegner Carta 

Nella Carbonia degli anni ‘50 un bambino guarda passare l’Alfa Romeo 1900 nera dell'ingegner Carta, direttore generale della Società Carbonifera e simbolo di una posizione che, ai suoi occhi, appare come la cosa più desiderabile del mondo e decide che vuole diventare come lui. Con quest'immagine Franco Meloni – per anni direttore sanitario e poi direttore generale del Brotzu, oggi alla guida del Centro per l'Autismo di Selargius –apre “Volevo essere l'ingegner Carta”, l’autobiografia che affida all’editore Edes.

Questa è «la mia versione», scrive Meloni nelle note, con una franchezza che attraversa l’opera, consapevole che altri potrebbero ricordare diversamente gli stessi fatti. Ne scaturisce un autoritratto che non finge oggettività e che, proprio per questo, può permettersi un registro insolito: ironico, a tratti dichiaratamente autocompiaciuto («modestamente!»), capace di virate improvvise verso la sobrietà più nuda o la più genuina polemica.

Il libro si apre con un espediente originale: un ritratto firmato dal giornalista Giorgio Pisano, richiamato dal Paradiso per un'intervista immaginaria. È un omaggio che introduce l'autore attraverso una voce d'altri prima che prenda la parola per il resto del libro. Proprio nella sala dedicata al giornalista, a L’Unione Sarda di Cagliari, martedì scorso si è svolta la prima presentazione: insieme a Franco Meloni, l’ex direttore de L’Unione Sarda e suo grande amico Paolo Figus. A coordinare l’incontro, la vicedirettrice di Videolina Simona De Francisci.

Il potere, i destini

La struttura alterna la grande storia – quella di Carbonia città mineraria nata dal regime fascista, dell'ospedale Brotzu da realtà incompiuta a fabbrica della salute, della politica sanitaria sarda degli ultimi decenni – a quella personale, talvolta intima, ed è il montaggio tra i due piani il vero motore narrativo del libro. Il racconto della notte tra il 16 e il 17 gennaio 1988, quando al Brotzu si esegue il primo trapianto di rene in Sardegna senza attendere l'autorizzazione ministeriale, in una corsa contro il tempo tra burocrazia, ostilità istituzionali e l'urgenza di salvare una vita è forse il più toccante. È qui che si capisce meglio di ogni dichiarazione cosa significhi, per l'autore, «essere l’ingegner Carta a modo mio»: usare il potere per cambiare in concreto il destino delle persone, anche a costo di muoversi ai margini delle regole.

Senza permesso

Attraverso le pagine dedicate alla sanità pubblica e privata, alla breccia apertasi con la nomina a consigliere regionale, alle battaglie – anche giudiziarie – contro la giunta Soru e l'allora assessora Dirindin, emerge un filo tematico coerente: l'idea di una Sardegna capace di fare da sé, di costruire eccellenze senza aspettare il permesso dal Continente. È una lettura di parte e il libro non lo nasconde mai, ma proprio questa schiettezza è uno dei suoi pregi, anche quando il lettore non condivide le posizioni espresse.

Da Battisti al Gattopardo

Stilisticamente, l’opera procede con un linguaggio brillante, punteggiato di ironia e di riferimenti pop che vanno da Modugno a Battisti, passando per “Il Gattopardo” e perfino a “Love Story”, che funzionano come specchi affettivi di un'epoca e di una formazione sentimentale. Un repertorio sempre riconoscibile e personale.

«La mia famiglia»

Negli ultimi capitoli, dedicati alla moglie Paola e ai due figli – uno dei quali convive con l'autismo, l’altro che con grande dedizione ha coronato le proprie ambizioni – dalla loquacità ironica il tono vira su un registro più trattenuto, fatto «di sguardi, di silenzi, di piccoli segni»: dopo circa 300 pagine di carriera, battaglie e aneddoti, l’autore si racconta per il tramite degli affetti, quasi a ricordare a sé stesso e al lettore che siamo quel che siamo anche attraverso (e per merito) delle persone che più da vicino ci hanno accompagnato nel nostro cammino.

Meloni consegna al lettore un’autobiografia a tratti nostalgica, spesso autoironica, talvolta polemica. Ma che, nelle sue pagine migliori, va oltre la cronaca per diventare prezioso racconto di una vita.

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