«Perché è sparito l’abito di Simona?» 

Palermo. «Che cosa è successo, come è morta? Vogliamo chiarezza, vogliamo la verità»: lo dicono, anzi lo urlano nello studio dell’avvocato Gabriele Giambrone i genitori, il fratello e la sorella di Simona Cinà, la pallavolista ventenne morta durante un party di laurea a Bagheria.

Oggi l’autopsia

Oggi sarà effettuata l’autopsia disposta dalla Procura di Termini Imerese, che ha aperto un fascicolo per ora senza indagati, ma intanto la famiglia pone domande che non sarà il medico legale a soddisfare. L’ipotesi che sembra prendere corpo tra gli investigatori, al momento, è quella del malore. Ma resterebbe da chiarire comunque come mai nessuno si sia accorto che la ragazza non si muoveva più nella piscina. Le cose che non tornano, secondo i genitori Giusy Corleone e Luciano Cinà, sono tante: «C’erano solo bottiglie d’acqua, la piscina era pulita, nessuno ci ha avvisati, è stata mia moglie a chiamare per avere notizie su mia figlia. Dov’è finito l’alcol? - si chiede l’uomo tra le lacrime - Simona era una sportiva, era un pesce in acqua. Vogliamo sapere cosa è successo». Anche i fratelli di Simona - la gemella Roberta e il primogenito Gabriele - non sono convinti: «Era una festa di laurea ma non abbiamo visto la torta, non abbiamo trovato alcolici. Quando siamo arrivati i ragazzi erano tutti bagnati, in silenzio. Non abbiamo trovato i vestiti di mia sorella, ma soltanto le scarpe».

«Qualcosa non va»

La ventenne era a bordo piscina con indosso soltanto un bikini. «Non vogliamo puntare il dito su nessuno - aggiungono i due ragazzi - non vogliamo dire alcunché di affrettato, ma sicuramente c’è qualcosa che non va. Conoscevamo Simona e non era un tipo da annegare in piscina. Faceva surf, faceva tanti sport nell’acqua: è impossibile che non abbia saputo gestire una situazione di acqua profonda». Qualcuno ipotizza che alla festa sia girata della droga: «Ce lo siamo chiesto, abbiamo pensato che forse qualcuno ha messo qualcosa nel bicchiere di nostra sorella. Siamo certi che Simona non avrebbe mai preso qualcosa volontariamente, era salutista, si controllava periodicamente e le società dove giocava chiedevano sempre certificati medici». Il giallo è racchiuso in 50 minuti: dalle 3,20, quando un’amica l’ha salutata mentre lei ballava vicino al dj, alle 4,10, quando è arrivata la telefonata di allarme.

