Perché è l’amore che ci rende tutti davvero migliori 

Le nazioni dove invece risulta più difficile trovare soddisfazione in amore o nel sesso sono il Giappone (dove solo il 49 per cento ha espresso felicità e appagamento), il Belgio (64 per cento) e la Corea del Sud (53 per cento).

La risposta “Sì” è stata preponderante: più di 4 persone su 5 sposate o conviventi, pari all’84 per cento, si sono dette infatti contente del rapporto che hanno con il coniuge o partner. E, anche per quanto riguarda la sfera dell’eros, la maggioranza degli intervistati ha espresso soddisfazione, seppur in maniera meno schiacciante, con il 63 per cento. In quasi tutti i Paesi, inoltre, la maggioranza delle per sone interpellate (il 76 per cento, 3 su 4) ha detto di sentirsi amata e corrisposta, mentre solo il 21 per cento ha affermato di non esserlo. Guardando non ai dati accorpati, ma alle singole nazioni, la probabilità di sentirsi amati è risultata più alta nei Paesi Bassi (90 per cento), in Indonesia (87 per cento), in Argentina e in Cina (entrambe con l’84 per cento di risposte positive).

In tempi di crisi economica, guerra, pandemie e catastrofi climatiche l’amore sembra essere - come prima, più di prima - il vero “bene rifugio” degli esseri umani. Ciò che conta davvero. Ciò da cui non si può prescindere, a livello sentimentale e fisico, per essere felici o, almeno, provare ad esserlo. Lo confermano i risultati di uno studio condotto da Ipsos (la terza più grande azienda di ricerca e marketing nel mondo, fondata nel 1975 a Parigi) in occasione del giorno dedicato a San Valentino. Un sondaggio dal titolo “Global Love Life Satisfaction” condotto in 32 Paesi del mondo, con interviste a 22.508 uomini e donne di età compresa tra i 18 e 74 anni, cui è stato chiesto: «Siete soddisfatti della vostra vita amorosa e sessuale?».

Ebbene, sì!

Ma in Giappone...

In Italia

E in Italia? Anche nel Belpaese prevale la felicità: il 73 per cento degli intervistati si è detto molto soddisfatto della propria relazione affettiva (percentuale che sale al 76 per cento nelle coppie sposate) mentre il 60 per cento delle persone interpellate ha definito appagante la propria vita sessuale. Ancora, dall’indagine è anche emerso che le persone provenienti da famiglie ad alto reddito (l’87 per cento) e con una istruzione superiore (l’86 per cento) hanno una probabilità leggermente maggiore di essere soddisfatti nelle questioni di cuore rispetto a quelle provenienti da famiglie a reddito medio e a quelli con un livello d’istruzione medio o basso (rispettivamente 82 per cento e 80 per cento).

Uomini e donne

Da notare che, a livello globale, non ci sono particolari differenze nel grado di soddisfazione di uomini e donne nella vita amorosa. Per entrambi i sessi la probabilità di essere appagati è grossomodo la stessa. Nella vita sentimentale in genere si dicono felici l’85 per cento degli uomini e l’83 per cento delle donne, mentre nella sfera sessuale soddisfazione è stata espressa dalla stessa percentuale di intervistati di sesso opposto: il 63 per cento. Percentuali simili anche in risposta alla domanda «Ti senti amato?», con il sì che è arrivato dal 75 per cento degli intervistati uomini e dal 76 per cento delle intervistate donne.

L’età conta

Differenze si riscontrano, invece, in base all’età. Secondo il sondaggio, infatti, i millennial - ovvero chi è nato tra il 1981 e il 1996 - avrebbero maggiori possibilità (il 68 per cento) di essere felici in amore e nel sesso, rispetto a chi appartiene alla X Generation - i nati tra il 1965 e il 1980 – che si fermano al 59 per cento. Percentuale di soddisfazione intermedia, invece, ovvero il 61 per cento, per i Boomers, venuti al mondo prima del 1965. I risultati dell’indagine hanno anche confermato a livello globale che gli adulti sposati e conviventi hanno maggiori possibilità (il 75 per cento) di trovare soddisfazione nel legame con il proprio partner, anche a livello sessuale, rispetto agli adulti single, che si devono accontentare di un 54 per cento di probabilità di trovare la felicità dal punto di vista sentimentale e sessuale intrecciando legami disimpegnati oppure occasionali.

Gli affranti

Se si guarda a quanti nel mondo non riescono, pur essendo in coppia, sposati o fidanzati, a trovare amore e appagamento, tra gli intervistati solo 14 persone su 100 si sono dette poco o per nulla felici e soddisfatte delle loro relazioni. Ma, come detto, per la stragrande maggioranza delle persone è l’esatto opposto. Questo perché, nonostante i guai del mondo, l’amore resta davvero, per tutti e ovunque, la strada da seguire.

