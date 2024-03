«Perché è così che fanno i papà» 

Non è mai troppo il tempo dedicato a riflettere su chi siamo e su ciò che è stato. Il nastro della memoria si riallaccia per recuperare episodi, esperienze e sensazioni. E per raccontarle a chi non c'era. Andrea Polo, cagliaritano di nascita, milanese di adozione ed esperto di comunicazione, scrive “Storie di padri storie di figli”, pubblicato da Paesi Edizioni, un romanzo in cui racconta ai due figli la storia della loro famiglia. Quattro generazioni intrecciano le loro voci, si scambiano il testimone in un percorso che non perde mai la strada condivisa, quella dell'affetto, del legame profondo e del supporto reciproco. È la storia di una famiglia, ma in un certo senso è la storia di tutte le famiglie che vivono la quotidianità, affrontando gioie e dolori, successi e delusioni.

«Era il 1886»

«L'idea del libro è nata un po' casualmente», spiega l'autore, «ma è quel caso che attecchisce in un terreno fertile. Quando ho messo ordine tra le cose di mio padre e mi sono immerso in quel passato così intenso, ho capito che era arrivato il momento di trattenerlo in qualcosa che andasse oltre i miei ricordi». Un divano, un pomeriggio silenzioso, telefoni lontani e nessun impegno imminente. Una chiacchierata fra padre e figli: ci sono solo loro, il piacere del racconto e la curiosità di sapere. Si parte dalle radici: quelle di Cosimo, nato nel 1886. Un amico conosciuto al fronte gli insegna a leggere e scrivere, facendo nascere in lui il valore profondo dell'istruzione. Da qui il desiderio di far studiare i suoi 11 figli, molti dei quali si laureano. Ognuno prende la sua strada: c'è chi ha seguito i suggerimenti del genitore e chi invece ha scelto altre strade, mostrando la determinazione necessaria per raggiungere i propri obiettivi. L'ultimo figlio è Marco, padre di Andrea, medico. Uno dei primi ricordi che affiora è il periodo di formazione all'estero, in Jugoslavia, per chi aveva già capito l'importanza di confrontarsi con realtà diverse dalla propria. Una volta messa su famiglia, il lavoro lo porta lontano da casa: va e viene ogni settimana. Si rimette in gioco per Andrea, nato 8 anni dopo i suoi fratelli. «Ho capito davvero il sacrificio di mio padre», spiega ancora lo scrittore, «quando io stesso sono diventato padre, perchè nel momento in cui i bambini crescono il tanto da farti respirare», continua, «ti senti fuori dal tunnel. Riniziare non è facile». Ai figli ricorda tanti episodi del loro nonno, ma su tutti, sottolinea il supporto ricevuto nel momento dell'iscrizione all'Università: Scienze della comunicazione a Siena. «È stata una scommessa», spiega ancora Polo. «Per tutta la vita credo che mio padre non abbia ben capito che lavoro facessi, ma sapeva che ero contento di farlo e questo gli bastava. Perchè è così che fanno i papà».

Il presente

I ricordi sono intensi e l'emozione cresce. La narrazione scorre disinvolta, tra sorrisi di divertimento e lacrime di commozione, ritmata dalle domande e dalle curiosità dei due ragazzi, che si rendono conto di conoscere solo una parte della storia. Arriva poi anche il momento in cui sono loro a diventare protagonisti. L'idea di averli, la nascita, le paure e i dubbi di genitori che cercano di fare del loro meglio, facendosi forza nei momenti difficili. Le vacanze dai nonni, i viaggi in montagna, la scuola e le chat delle mamme. Gli sport, le baby sitter, le canzoni e i vaccini. Non tutto fila liscio, non sarebbe vita reale altrimenti, ma le avversità si superano con una buona dose di coraggio e ottimismo. Il passato torna nel cassetto, ma lascia di sé un gusto dolce. È un rifugio sicuro, una cornice confortante, una riposta agli interrogativi del presente, che merita sempre di essere vissuto pienamente. Sono trascorse 3 ore da quando si sono seduti sul divano, iniziando a parlare. «Ed è stato bello, infinitamente bello».

RIPRODUZIONE RISERVATA