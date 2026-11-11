«Perché Dio sceglie sempre i peggiori» Angelo Branduardi canta Francesco 

Esistono parole che attraversano i secoli senza consumarsi, come quelle che Francesco d’Assisi volle cantare alla luce, al vento, all’acqua e al fuoco. Oggi al Teatro Massimo di Cagliari e domani al Comunale di Sassari, alle 21, tornano a farsi musica con Angelo Branduardi e il tour “Il Cantico”, per gli otto secoli dalla stesura del “Cantico delle Creature”. Il concerto cagliaritano, organizzato su iniziativa della cooperativa Forma e Poesia nel Jazz, è già tutto esaurito da giorni. Al termine del concerto, il maestro riceverà il premio alla carriera dell’associazione Event’s Partners che ogni anno riconosce chi si è distinto per il proprio percorso artistico. A consegnarglielo sarà don Marco Lai, direttore della Caritas di Cagliari.

Nel 2000 ha messo in musica le fonti francescane con “L’infinitamente Piccolo”, oggi con “Il Cantico” torna a San Francesco.

« L’idea non fu mia, ma di due giovani frati francescani. Vennero a trovarmi con la proposta curiosa di mettere in musica ciò che era già musicale, i fioretti di Francesco. All’inizio ho nicchiato parecchio, perché sono un peccatore, ma loro mi risposero che mi avevano scelto proprio per questo, perché Dio sceglie sempre i peggiori. Così ci ho lavorato e il senso di tutta l’operazione sta nel titolo».

Un titolo, “L’infinitamente piccolo”, che suona come un paradosso.

«I paradossi mi sono sempre piaciuti. Molti attribuiscono questa locuzione a Francesco, ma lui non l’ha mai detta. Il concetto si comprende bene con un esempio semplicissimo: se divido un foglio di carta a metà, poi ancora a metà, e così via, in teoria non finirò mai di dividerlo. Vuol dire che il cosmo non è fuori di noi, ma dentro di noi. Me lo confermò una visita al CERN di Ginevra, su invito del professor Amaldi, che ne era il direttore. Mi spiegò che nei 35 chilometri dell’anello bombardano gli atomi per trovare la particella più piccola. L’hanno trovata e l’hanno chiamata “forza debole”, perché è quasi niente, eppure senza di essa il mondo non esisterebbe. È un pensiero che ho avuto tanto tempo fa e che porto ancora con me».

Francesco è spesso ricordato come il “giullare di Dio” e il santo della povertà e della letizia. Che cosa può dire oggi al pubblico?

«Prima di tutto fu il primo poeta della nostra letteratura. Dante arriva solo un secolo dopo. Le etichette come “santo poverello” o “giullare di Dio” mi sembrano sciocchezze. Francesco voleva non avere niente per essere del tutto povero e quindi del tutto libero. È un’idea estrema, che a otto secoli di distanza va contestualizzata, ma in un’epoca dominata dal consumismo resta un messaggio fortissimo e attualissimo. Non dimentichiamo, però, che era anche un uomo tormentato. Lo si capisce dal Salmo che scrisse e che Ennio Morricone ha musicato, nel quale è disperato, cerca e non trova».

Come ha lavorato per mettere in musica “Il Cantico”, e che cosa resta oggi di quella ricerca?

«Francesco cantava e tutto ciò che ha scritto era pensato per essere cantato, recitato, mimato. Di norma impiego moltissimo tempo a comporre e faccio una canzone solo se arriva l’ispirazione, altrimenti non faccio niente. Questa volta, invece, mi sono bastati quindici giorni. Forse perché questo tipo di musica fa vibrare delle corde nell’organismo che nessun altro tipo di musica fa vibrare. E io faccio solo le cose che mi piacciono e che continuano a piacermi».

Che rapporto ha con la musica e la cultura sarda?

«Molto forte, e non lo dico per fare complimenti. Tutto nacque con Luigi Lai. Un mio collaboratore lo sentì suonare a Barumini, ne rimase impressionato e con il telefono a gettoni mi fece ascoltare quello strumento straordinario. Il giorno dopo ero lì per conoscerlo. Lai è un musicista eccezionale. Scrissi apposta per lui due brani de “La pulce d’acqua” e poi girammo insieme per anni, in mezzo mondo. Quando suonavamo insieme, launeddas e violino, venivano giù i teatri. Ricordo anche Maria Carta, la Maria Callas della Sardegna. Mi hanno dato il premio che porta il suo nome e lo conservo gelosamente. Nulla somiglia alla musica sarda, è straordinaria, perché è unica».

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