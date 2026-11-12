Nelle sale della Triennale di Milano la materia ritrova la sua voce primigenia e si fa architettura del presente. Attraverso cinque sezioni e oltre duecento opere, la grande antologica “Costantino Nivola. Scolpire il vento”, a cura di Cecilia Alemani e con l’allestimento di Alessandro Floris, supera la mera cronologia biografica per restituire la lezione di un artista universale. Un visionario che ha saputo soffiare la memoria arcaica della propria terra nel cuore delle metropoli contemporanee, dove cemento, sabbia e marmo diventano la sostanza viva dello spazio collettivo, del paesaggio urbano e delle relazioni umane.

Orani, 1911

Tutto ha inizio nell’humus fecondo di Orani, piccolo centro della Barbagia. Nato nel 1911, quinto di dieci figli, Antine impara il linguaggio del mondo prima ancora di toccare gli strumenti canonici dell'arte. Il suo primo e più autentico maestro è il padre muratore: da lui riceve la sapienza antica del cantiere, il contatto reverenziale con la calce viva, la ruvidezza nodosa della pietra e la nuda essenzialità dei gesti costruttivi. Quando negli anni Trenta una borsa di studio lo condurrà all'ISIA di Monza, al fianco di figure chiave come Giuseppe Pagano, Edoardo Persico e Marino Marini, il giovane artista possiede già dentro di sé una bussola identitaria incrollabile, aliena da ogni concessione al folclore di maniera. Segue la stagione milanese come grafico e direttore artistico dell'ufficio pubblicità della Olivetti, uno snodo cruciale per affinare una sensibilità visiva algebrica, rigorosa e modernissima. Tuttavia, l'oscurità dei tempi lo spingono nel 1939 a prendere la via dell'esilio verso New York insieme alla moglie Ruth Guggenheim.

A Manhattan

Al di là dell'Atlantico la lontananza dalla Sardegna rivela il suo paradosso più fecondo. Come intuì acutamente lo storico dell’arte Fred Licht, Nivola dovette farsi pienamente e consapevolmente americano per esprimere fino in fondo l'essenza radicata della propria Isola. Immerso nei fermenti di Manhattan, a contatto con l'espressionismo astratto di Willem de Kooning, Jackson Pollock e Franz Kline, e stringendo un'affinità elettiva con Le Corbusier — con il quale condividerà per quattro anni lo studio —, l'artista sardo rifiuta qualsiasi assimilazione passiva. Nessuna frattura separa il mondo megalitico del Mediterraneo dalle vette plastiche di Constantin Brâncuși o Henry Moore, bensì una consonanza universale sul valore originario del mito. La memoria delle radici smette di essere nostalgia o riparo statico: si fa codice vivo e spalancato sul presente, alimentato dal respiro arcaico delle dee madri, dalla coralità dei riti comunitari e dalla purezza planare di uno spazio-colore anti-prospettico.

Una forza dinamica

Da questo felice connubio tra la terra madre e il sogno della metropoli fiorisce alla fine degli anni Quaranta la straordinaria intuizione del sand casting (colata di sabbia). Sulle spiagge di Springs, a Long Island, modellando a mani nude la sabbia umida per colarvi all'interno il gesso o il cemento, Nivola ritrova la memoria tattile dei cantieri dell'infanzia. L'impronta passeggera dell'arenile si fissa così nella tenacia della pietra idraulica postbellica. Con questa invenzione, la scultura riscopre una naturale e potentissima vocazione civile e monumentale, integrandosi visceralmente con i volumi dell’architettura moderna e gli spazi della vita quotidiana, dalle piazze alle scuole, dai parchi pubblici ai grattacieli. Del resto questa imponente retrospettiva restituisce alla storia dell’arte globale una figura libera da schemi rigidi: grafico, designer, pittore e scultore monumentale. Nivola ha dimostrato che la fedeltà alle proprie origini non è una conservazione statica, ma una forza dinamica in grado di parlare al mondo intero. Nelle terrecotte e nei letti di sabbia, come nei grandi rilievi geometrici per la Olivetti di New York o per gli spazi pubblici americani, la materia accoglie l’ombra e trattiene la luce, dimostrando che la storia personale non è una trincea, ma un'onda capace di plasmare la forma del nostro presente.

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