«Perché buttano via l’acqua?» 

Inviata

Palmas Arborea. «Vedere tutta quest’acqua buttata via è un dolore. Uno scempio». Piergiorgio Zucca è uno dei tanti agricoltori che da qualche giorno hanno dato il benvenuto alla primavera. Sotto un sole caldissimo, poco prima di mezzogiorno, allarga le braccia davanti a quel tubo che da giorni scarica l’acqua accumulata durante l’ultimo, piovosissimo, inverno nei tre laghetti artificiali di Tiria, comune di Palmas Arborea, ai piedi del Monte Arci. «È una decisione inspiegabile che ci costringerà a un’altra estate di siccità, nonostante le piogge abbondanti dei mesi scorsi. Una follia». Le tre riserve idriche da tempo sono entrate nel patrimonio dell’agenzia regionale Laore che ne cura la manutenzione e la gestione.

La rabbia

Fotografo in pensione con studio a Oristano, 73 anni, originario di Villaurbana, dal 1958 residente a Tiria, Zucca non può darsi pace. Tra i residenti della frazione, è stato uno dei primi ad accorgersi di quel che stava accadendo, perché oltre un muretto dietro la sua abitazione, a pochi metri dalla chiesetta della borgata, una pozzanghera di acqua torbida si allarga nell’erba e lo avvisa che qualcosa è cambiato. «Appena ho visto il colore dell’acqua ho capito che avevano aperto la diga per svuotarla nel canale, sono andato a controllare ed era proprio così. Qui a Tiria abbiamo tre laghi artificiali, quello a monte lo hanno già svuotato, questo – continuando così – si svuoterà a breve e lo stesso stanno facendo con quello a valle. Ma è una follia». I bacini sono collegati a una condotta che attraversa le campagne per qualche chilometro irrigando orti, erbai e altri piccoli appezzamenti destinati alle colture. «Si tratta di un impianto che funziona per caduta, non c’è neppure bisogno della pompa, non costa nulla. La gestione è affidata a Laore e quando mi è capitato di chiedere perché li stessero svuotando, mi hanno risposto che è una questione di sicurezza. Ma dico io: non sarebbe stato meglio svuotarli quando pioveva continuamente, perché farlo ora che ci avviciniamo all’estate?».

Nel verde

Il bacino in fase di svuotamento si allarga in una vallata verde circondata da eucaliptus, margherite gialle e qualche violetta. Man mano che l’acqua si ritira affiora un tappeto di pietre che Zucca e altri agricoltori della zona temono sarà tutto quello che resterà loro alla fine di questa operazione. «Questi laghetti prima erano di proprietà dell’Etfas e poi dell’Ersat, qualche tempo fa hanno abbassato di un metro e mezzo il livello della condotta per questioni di sicurezza e da qualche anno sono passati a Laore», continua Zucca che si muove tra queste terre come fossero la sua casa e ne conosce passaggi e pericoli. Dal bordo del bacino basta risalire su un percorso sterrato per poi seguire una discesa ripida, scavalcare una rete che si alza meno di mezzo metro da terra e vedere dove finisce la condotta che preleva l’acqua: il tubo nero scarica su un pozzo di terra scura circondato da verdissime foglie. «Ne avevamo parlato con il Comune, ma non possono farci nulla». In Comune, tra l’altro, da qualche settimana il sindaco non c’è più, il Consiglio comunale è stato sciolto e dal 16 marzo è arrivata la commissaria straordinaria Donatella Mancosu.

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