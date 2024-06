«Perché Beethoven non si può che amare» 

Soffrì molto, ma la curiosità alleviò la sua fatica. Portava una disabilità: la trasformò in uno stimolo. Componeva brani immortali e, nel frattempo, leggeva manuali di cucina e guide tascabili da viaggio. «A dispetto di tanti altri compositori del passato, Ludwig Van Beethoven sembra non stancarci mai», osserva Federica Rovelli, originaria di Cagliari (1979) e cremonese d’adozione. Docente associata del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia-Cremona, al grande compositore tedesco ha dedicato “Oltre i limiti. Le sonate dall’op.90 all’op. 111” (Libreria musicale italiana). Il libro è il quinto e ultimo volume di una serie pensata per le celebrazioni dei 250 anni dalla nascita. Come osserva: «Era giunto il momento di offrire ai lettori italiani una pubblicazione aggiornata sull’intera produzione sonatistica beethoveniana».

A quali limiti si riferisce il titolo?

«Quando si parla di Beethoven si allude alla sua tendenza a “valicare limiti” di vario genere. Parliamo di un compositore che sfidò tanto le convenzioni sociali della sua epoca, quanto le regole sancite dalla grammatica musicale del tempo. L’idea che mi sono fatta delle Sonate trattate nel libro è che con esse Beethoven, piuttosto che superare dei limiti preferisse esplorarli. Le sei Sonate sembrano costituire sei “esperimenti” condotti in sei direzioni tra loro differenti».

La sua sordità fu per lui un limite?

«Questo è uno dei luoghi comuni smentiti dalle ricerche più recenti. Beethoven non diventò mai completamente sordo ai suoni, mentre lo divenne alle frequenze del parlato. Soffriva di una grave ipoacusia, che lo preoccupò parecchio, ma non fino al punto di convincerlo a interrompere la sua attività di compositore. Anzi, la disabilità pare aver costituito un incredibile stimolo a migliorare i suoi metodi di lavoro».

A chi è rivolto il suo lavoro?

«Il libro è pensato come una matrioska per lasciare a ognuno la libertà di procedere con la lettura fino a quando lo desidera. I messaggi sono diversi: spero che chi si soffermerà sulla parte storico-introduttiva, imparerà a guardare a questo compositore con occhi nuovi, dimenticando quei miti spesso costruiti sotto la spinta delle ideologie politiche di volta in volta dominanti. A chi invece si occupa di musica e di Beethoven in maniera più specialistica, spero sia chiaro che le domande a cui dobbiamo dare risposta sono ancora tantissime».

Le Sonate risalgono a un periodo difficile. Il dolore è consono alla creatività?

«Ogni stato d’animo umano è consono alla creatività. Almeno, questa è l’idea che mi sono fatta studiando il processo creativo di compositori diversi, non solo quello beethoveniano. Certamente Beethoven, come uomo, ha dovuto affrontare prove terribili, ma godette anche di uno straordinario successo».

Nel libro cita la sua biblioteca. Beethoven amava leggere?

«Sì, ed era estremamente curioso. Leggeva Omero, Shakespeare, Kant e Goethe. Conosceva Alfieri e Petrarca».

Che cosa la lega a Beethoven?

«Non lo so! Ma la nostra società è ancora legata a lui. Negli ultimi tempi il nome di Beethoven è stato richiamato più di una volta, come se il suo esempio potesse offrire risposte ai più scottanti problemi di attualità. La sua esperienza umana è stata paragonata a quella di un profugo che, partito alla volta di Vienna, abbandonò ogni speranza di tornare in patria quando la sua Bonn venne invasa dalle truppe francesi. Lo si è richiamato ancora per il suo amore verso la natura. O ancora, quando si è scelto di testare le potenzialità dell’intelligenza artificiale con un esperimento sulla ricostruzione di quella che sarebbe potuta diventare la sua Decima Sinfonia»

Cagliari e Cremona: che cosa hanno in comune?

«Proprio nulla, ma le amo entrambe!».

