Perché, ancora oggi più che mai, è “Il giorno del giudizio” 

È già tutto esaurito lo spettacolo "Il giorno del giudizio di Salvatore Satta" che si terrà al Ten il 7 dicembre alle 20.30 con replica il giorno dopo alle 19.30. «La risposta dei nuoresi è stata immediata e potente», spiega Marco Moledda del Ten. «Si tratta di un'opera di enorme importanza che racconta la città. In scena ci saranno 20 persone, tutti sardi, per riportare il romanzo di Salvatore Satta nel suo luogo d'origine: Nuoro». Gli fa eco il presidente dell'Isre Stefano Lavra: «La rappresentazione teatrale di uno dei romanzi più importanti della letteratura sarda, mette in mostra un grande personaggio nuorese, dando forza alla lingua sarda come elemento identitario caratterizzante. L'Isre crede nella valorizzazione della nostra cultura che, anche attraverso le arti, in questo caso il teatro, può essere raccontata trasmettendo emozioni e saperi raggiungendo un vasto pubblico».

Il testo è stato riadattato dal regista e drammaturgo Marco Spiga e tradotto in limba da Gianni Cossu, entrambi entusiasti del progetto che per la prima volta va in scena in tutta la sua complessità e struttura, soprattutto per quanto riguarda i dialoghi, rimasti quasi immutati «Questo romanzo è ancora attuale. Salvatore Satta era un potenziale drammaturgo», dicono. Lo spettacolo, prodotto da Sardegna Teatro con il contributo e sostegno dell'Isre, gode del patrocinio del Comune di Nuoro, della collaborazione di Ilisso edizioni e della cooperativa sociale Lariso. «Bisognerebbe guardare "Il giorno del giudizio” come se fosse un laboratorio. Spero tanto che non ci si fermi qui e che la comunità possa usufruire di questo romanzo, ora spettacolo, per mettere in attività nuove forme creative», afferma l'editrice Vanna Fois. L'obiettivo comune è quello di valorizzare la lingua sarda creando una rete dal forte senso di appartenenza, come sottolineano il presidente del Teatro di Sardegna, Basilio Scalas e Simonetta Ladu della Lariso: «Uno spettacolo essenziale che favorisce l'aggregazione, un veicolo attraverso cui acquisire strumenti di lettura della nostra storia e del nostro essere comunità».

RIPRODUZIONE RISERVATA