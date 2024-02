Perché anche questa è Grazia Deledda  

Sono state appena pubblicate dalla casa editrice Il Maestrale “Le lettere di Grazia Deledda ad Andrea Pirodda (1891-1899). Diario di un apprendistato umano e letterario”: 190 fra lettere, cartoline e biglietti, scritti dal 20 gennaio 1891 fino al 22 ottobre del 1899. Una tappa molto importante verso la conoscenza, ancora incompleta, dell’unico Premio Nobel femminile della letteratura italiana. La cura di questo ponderoso corpus è di Piero Mura, studioso di Letteratura Italiana moderna e contemporanea, e autore di saggi e articoli su Deledda, Atzeni, Calvino, Pasolini, Dessì e De André.

Il carteggio

Varie sono le ragioni del valore di questo epistolario, a cominciare dalla descrizione degli anni giovanili deleddiani prima del ´900. Peraltro, questo spazio privato, che ha tutti i requisiti del diario di viaggio, è stato spesso costruito con la consapevolezza che potesse un giorno diventare pubblico. È certo, in ogni caso, che le lettere in genere, e queste in particolare, siano la solida impalcatura che sostiene la sua crescita letteraria, un banco di prova nel quale la scrittrice poté testare le sue opportunità, narrative e relazionali; d’altra parte erano il mezzo per metterla in comunicazione con il vasto mondo.

È attraverso questi scritti che si vengono a sapere notizie fondamentali per l’esatta ricostruzione della sua mappa biografica: la morte del padre, l’arresto, i processi, la condanna del fratello Andrea, l’alcolismo e la rinuncia agli studi di Santus, l’altro fratello, la morte della sorella Vincenza, gli amori: reali o letterari ̶ di Grazia – le speranze di matrimonio – illusorie o veritiere – sue e delle sorelle.

Ma notevole importanza rivestono per ciò che inerisce alla sua evoluzione letteraria, linguistica e umana, anche perché sono il luogo in cui vengono anticipate tematiche che caratterizzeranno l’opera narrativa. Lettere come palestra letteraria, dunque, se è vero che l’intuizione delle “canne al vento” è presente, in uno di questi messaggi, fin dal 1893. Ancora, occasione di autoanalisi attraverso uno sterminato monologo: su sé stessa, i suoi limiti letterari, fisici e persino etici. In questo spazio, ovvero, si costruisce quell’autobiografismo che Mura ritiene, al di là della varietà delle trame, la base e l’essenza della creatività deleddiana, e in cui si riconosce l’osmosi tra letteratura e vita con, ad esempio, lettere dei romanzi rubate ai suoi epistolari.

L’amore giovanile

Ma chi era Andrea Pirodda? Sarebbe riduttivo considerarlo solo un grande amore giovanile. Nato ad Aggius nel 1868, dapprima studente, quindi insegnante elementare nella Scuola Normale di Nuoro, poi direttore didattico e ispettore. Da giornalista si interessò di problemi pedagogico ̶ scolastici e di folklore, scrisse versi, saggi letterari e recensioni, racconti e bozzetti. Ancora, secondo Mura, per il fatto stesso di essersi fatto promotore di una più vasta e aperta scolarizzazione femminile, occorre riconoscergli un ruolo non secondario nei movimenti femministi del periodo.

La modernità

Quale la struttura delle lettere? Sia nella fase passionale che in quella più distaccata, esse sono divise in due parti: una sezione romantica e l’altra di rendiconto letterario. Oltre a questo, nella ricca introduzione di Mura c’è anche un accenno al recente rinvenimento di un centinaio di missive indirizzate, dal 1901 al 1909, a editori e traduttori, italiani e stranieri, che dimostrano la mentalità imprenditoriale di Grazia, ciò che, d’altra parte, anche queste ad Andrea Pirodda consentono di ricostruire. Un elemento, tra gli altri, che depone a favore della sua modernità, superata la visione dell’arte per l’arte, e considerata, la scrittura, un mestiere che deve essere convenientemente retribuito. La conclusione pare doverosa: occorre procedere al definitivo riconoscimento del ruolo di Grazia Deledda come fondatrice di un nuovo canone: quello della moderna letteratura sarda in lingua italiana.

