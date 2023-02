Perché a 82 anni Francesco Guccini è ancora una voce fuori dal coro 

Lo stile è inconfondibile, i testi dei brani con cui si è cimentato sono interpretati in modo assolutamente peculiare ma ugualmente fedele alle versioni originali. Il nuovo disco di Francesco Guccini “Canzoni da intorto”, uscito per la Bmg solo in formato fisico, va ben oltre un progetto di 11 cover di alcuni dei brani più importanti dal punto di vista contenutistico del cantautorato nostrano. Bensì è la dimostrazione che dare una nuova veste a pezzi, apparentemente, lontani possa rivelarsi un proficuo esercizio di introspezione. Si va da canzoni quali “Per i morti di Reggio Emilia” di Fausto Amodei, che narra gli eventi del 7 luglio 1960 quando le forze dell’ordine uccisero cinque operai inermi del PCI durante una manifestazione sindacale, a “Ma mi” scritta da Giorgio Strehler e portata al successo da Ornella Vanoni, così come alla struggente poesia “Le nostre domande” di Franco Fortini e alla riscoperta di figure come l’anarchico Pietro Gori e la sua “Addio a Lugano” per poi terminare con “Sei minuti all’alba” di Enzo Jannacci incentrata su quel che rappresentò l’armistizio dell’8 settembre 1943. Il tutto con gli arrangiamenti di Fabio Ilacqua, per un concept album che sottolinea la necessità di essere una voce fuori dal coro.

