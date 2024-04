Percentuale alta tra i ricoverati 

«Le anemie sono frequenti nella popolazione»: va dritto al punto il dottor Emilio Vallebona, direttore della Medicina generale e d’urgenza al Policlinico Duilio Casula dell’Aou di Cagliari, nell’affrontare il tema in questione.

«Nell’esperienza del nostro reparto», sottolinea, «una diagnosi di anemia è presente nel 29% dei pazienti ricoverati, e nel 3% costituisce la diagnosi principale. Per la diagnosi e il trattamento di queste patologie seguiamo precisi protocolli, in accordo con linee guida nazionali e internazionali. La diagnosi si basa su un approfondito studio laboratoristico volto a esaminare le caratteristiche dei globuli rossi (volume e forma), il dosaggio dei fattori necessari per la loro produzione (ferro, vitamina B12, acido folico), i marcatori di una loro insufficiente produzione o eccessiva distruzione».

«L’anemia più frequente è quella sideropenica», prosegue Vallebona, «dovuta a carenza di ferro. Questa si sviluppa quando l’apporto di ferro con la dieta è insufficiente per le necessità dell’organismo. La causa principale è l’aumento del fabbisogno di ferro dovuto a una perdita di sangue, magari lenta e non avvertita dal paziente, ma continua. Una volta accertata la carenza di ferro, è necessario scoprire l’origine di questa perdita di sangue, che nella nostra popolazione di pazienti, di età adulta o senile, è spesso dovuta a una lesione a carico del tubo digerente, benigna (ulcera gastrica o duodenale, angiodisplasie intestinali, emorroidi) o tumorale (neoplasie gastriche o intestinali). Lo studio di questi casi richiede la ricerca del sangue nelle feci quando questo non è immediatamente evidente (il cosiddetto “sangue occulto”) ed esami endoscopici (gastroscopia, colonscopia, o studio dell’intestino tenue con videocapsula)».

«L’anemia da carenza di acido folico», precisa lo specialista, «è dovuta a diete povere di alimenti vegetali; quella da carenza di vitamina B12 a dieta carente di alimenti animali (diete vegane) o a mancato assorbimento della vitamina stessa (anemia perniciosa). Meno frequenti sono le anemie emolitiche, cioè quelle da distruzione dei globuli rossi, di cui l’esempio più frequente in Sardegna è la crisi emolitica del favismo (deficit di G6PD). In pazienti anziani e affetti da multiple patologie le anemie possono avere molte cause coesistenti, come perdite di sangue, insufficienza renale, stati infiammatori: si parla allora di anemia multifattoriale».

