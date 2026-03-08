VaiOnline
Paralimpiadi.
09 marzo 2026 alle 00:21

Perathoner regala all’italia il primo oro 

CORTINA D'AMPEZZO. Eccolo finalmente il primo oro per i colori azzurri alle Paralimpiadi di Milano Cortina! Lo ha conquistato Emanuel Perathoner nello snowboard cross uomini SB-LL2. Sulla pista di Cortina D'Ampezzo ha preceduto l'australiano Ben Tudhope e il coreano Lee Jehyuk. Dopo tre titoli di campione del mondo e nove gare stagionali su 10 vinte nel para snowboard, il 39enne gardenese ha conquistato anche un oro ai Giochi Paralimpici.

«È bello, è quello che abbiamo puntato, quello su cui abbiamo lavorato tutte queste stagioni ed è meraviglioso», il suo commento. «Qualcuno si è fatto male», ha aggiunto «ma alla fine è andato tutto bene. La prossima settimana c'è l’altra gara (il Banked slalom uomini, ndr ), e puntiamo all'oro anche in quella. In quella disciplina ho dominato sempre, per cui speriamo bene. Ma la mia disciplina preferita è questa».

«Arriva il primo oro paralimpico italiano, che sa di talento e tenacia e splende come il sole di Cortina. Merito di un grande Emanuel Perathoner, che ci regala l'inno nazionale e porta a 3 il nostro medagliere», ha esultato su X Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, portando l’azzurro come «esempio di resilienza e determinazione di un uomo, di un atleta, che ha preso la vita di petto, guardando sempre avanti, che mi auguro possa ispirare a non arrendersi e a non abbandonare le proprie passioni».

