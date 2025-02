Per Zoccheddu bronzo e record sardo 

Sara Zoccheddu salta sul podio ai campionati italiani Assoluti Indoor di atletica ad Ancona, conquista il bronzo e diventa la migliore sarda di sempre nel salto triplo al chiuso e all’aperto. Dopo i prestigiosi quarti posti di sabato scorso ottenuti da Andrea Demontis (PM, Cus Cagliari) nell’asta ed Eugenio Meloni (Carabinieri) nell’alto, per la spedizione isolana arriva una nuova soddisfazione tricolore.

In pedana

Zoccheddu, oristanese in forza al Cus Cagliari è protagonista di una gara da sogno: accreditata con 12,78 m (ottenuto all’aperto, settima misura tra le big d’Italia), realizza un primo salto di 12,76 con cui ritocca il suo record regionale indoor (12,61 di fine gennaio) e si assicura un posto provvisorio in zona podio con la serenità di potersi concentrare solo sul miglioramento. Alla seconda prova va oltre la barriera dei 13 metri e con 13,02 diventa la migliore sarda di sempre, ma non è finita qui perché alla terza fa ancora meglio con 13,06. In finale con le migliori, dopo il primo nullo e un nuovo salto a 12,69 chiude la sua prova sensazionale con 13,13, misura con cui conquista definitivamente il bronzo.

Attualmente vive in Svizzera dove frequenta il dottorato di ricerca in Data Science e si allena con Rita Schöneberger; si ritiene fortunata perché può contare su diversi tecnici artefici, insieme a lei, di questo successo tra cui Francesco Crabolu, sardo trapiantato a Torino, importante punto di riferimento anche nella gara di ieri, e Stefano Mascia che la segue nell’Isola nello stesso campo di Oristano in cui è cresciuta e dove il professor Garau (allenatore di Lorenzo Patta) è sempre disponibile per un prezioso consiglio. Tra i prossimi obiettivi della Zoccheddu, l’esordio a maggio nelle gare outdoor.

Gli altri

L’edizione 2025 dei tricolori Assoluti indoor si conclude, per la Sardegna, con l’ottavo posto nel peso della sassarese Elisa Pintus (Bracco Atletica) che con 14,19 unico lancio valido piazzato al primo tentativo supera i pronostici che la accreditavano decima e accedendo alla finale si conferma ancora una volta tra le migliori in Italia. Sempre nel peso Pamela Mannias (F45, Cus Cagliari) con 12,79, un po’ al di sotto delle sue possibilità guadagna comunque un buon 13° posto migliorando le previsioni che la vedevano 14ª con la misura di 13,89. Nei 60 piani assente l’oristanese Luca Lai (Athletic Club 96 Alperia) che non si è presentato ai blocchi di partenza.

