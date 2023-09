Per “zio Luigi” un tetto dal Comune 

Per lui non ci saranno più rigidi inverni ed estati torride da trascorrere all’interno di un angusto abitacolo di una vettura, finalmente potrà vivere in un luogo dotato di tutti i confort: Luigi Dessì, il 78enne che viveva in un’auto parcheggiata sul lungomare di Maddalena spiaggia abiterà d’ora in poi in una casa di riposo. Determinante per il cambio di vita dell’anziano è stato il dialogo tra il Comune di Capoterra e quello di Serramanna – paese d’origine dell’uomo diventato per tutti zio Luigi – e la solidarietà dei tanti cittadini che in questo lungo periodo di permanenza in auto non hanno mai smesso di garantirgli cibo e altri beni di prima necessità.

Solidarietà

Giovanni Ruggeri, amministratore del condominio di Maddalena – che per sei mesi aveva anche ospitato in casa sua Luigi Dessì – ha seguito passo dopo passo le fasi del trasferimento dell’anziano in una struttura della Trexenta: «Nelle scorse settimane era stato ricoverato d’urgenza in ospedale, dove era anche stato sottoposto a un intervento chirurgico. Se non avesse avuto quel problema di salute, forse la situazione sarebbe rimasta in una fase di stallo. Nell’ultimo periodo sono riuscito a far dialogare le amministrazioni comunali di Capoterra e Serramanna, che – va detto – si sono prodigate con i rispettivi servizi sociali per trovare una soluzione. In questi tre anni zio Luigi ha potuto contare sulla solidarietà di tante persone, che non gli hanno mai fatto mancare nulla, ma una persona – soprattutto a quell’età – non poteva vivere all’interno dell’abitacolo di una macchina, reso ancora più scomodo dalla roba accumulata. Ora, per zio Luigi – che, fatta eccezione per una cognata non ha altri parenti – inizia un capitolo nuovo della sua vita, finalmente non sarà più costretto a trascorrere le sue giornate tra le lamiere di un’auto».

Il Comune

Il sindaco, Beniamino Garau, spiega gli sforzi degli uffici comunali e della polizia locale per trovare una soluzione dignitosa per Luigi Dessì: «Il problema principale di questa vicenda era legato al fatto che quest’uomo non fosse un cittadino di Capoterra, per questo motivo è stato fondamentale il confronto con il Comune di Serramanna. Non era accettabile vedere una persona vivere in quelle condizioni: attorno alla sua auto, inoltre, si formavano costantemente cumuli di rifiuti, un problema di carattere igienico-sanitario che ha costretto la Teknoservice a ripulire più volte quell’area. Siamo felici si sia trovata una soluzione dignitosa per quest’uomo, che finalmente potrà vivere in luogo confortevole, circondato da persone che si prenderanno cura di lui».

