Per zio Boninu un secolo di vita 

Festa a Escalaplano per i cento anni di Benigno Locci, conosciuto da tutti come Tziu Boninu. Il neocentenario ha vissuto sempre in paese e con grande intraprendenza ha gestito insieme alla moglie Caterina, una trattoria-locanda storica. La coppia ha avuto tre figli, oggi può contare su una bella e grande famiglia composta anche da sette nipoti e cinque pronipoti. I coniugi sono accuditi amorevolmente dai familiari e vivono da poco tempo con la figlia Liliana.

Un invidiabile traguardo quello di Tziu Boninu che ha festeggiato il secolo di vita in casa con i suoi affetti più cari e una bella torta farcita. «A zio Bonino vanno i miei migliori auguri – ha detto il sindaco Marco Lampis - che si uniscono a quelli dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità escalaplanese». (f. l.)

