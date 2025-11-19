Per Zé Pedro intervento al ginocchio 

Un mese di stop per Zé Pedro. Il difensore del Cagliari si è fermato negli scorsi giorni per un fastidio al ginocchio e, dopo aver svolto gli esami, si è reso necessario un intervento seppur non di grossa entità. Ieri pomeriggio a Roma, nella clinica Villa Stuart, il portoghese è stato sottoposto a un intervento chirurgico di meniscectomia artroscopica selettiva del menisco esterno del ginocchio sinistro. Nei prossimi giorni inizierà la riabilitazione, ma per Fabio Pisacane e il Cagliari è l’ennesimo infortunio in una prima parte di stagione contrassegnata dagli stop per problemi fisici. Che ormai ha superato Alessandro Deiola, allenatosi ieri per la prima volta col gruppo e definitivamente recuperato in vista del Genoa (sabato ore 15, arbitra Federico La Penna della sezione di Roma 1).

Dal campo

Nell’allenamento di ieri è rimasto in personalizzato il portiere Giuseppe Ciocci, ancora indisponibile. È rientrato invece Adam Obert, terzo dei sette nazionali che si sono riaggregati al Crai Sport Center di Assemini, che ha svolto l’intera seduta coi compagni. I restanti sono attesi tutti da quella di stamattina: Riyad Idrissi, Semih Kiliçsoy, Zito Luvumbo e Yerry Mina, con quest’ultimo che martedì notte non ha giocato nell’amichevole Colombia-Australia (3-0) a New York.

