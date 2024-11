Per Zappa una serata speciale 

Fino a ieri, Gabriele Zappa aveva segnato “solo” 9 gol in 180 partite da professionista, tutti in gare diverse, di cui 4 in 154 presenze col Cagliari. Poi una doppietta in un colpo solo, e anzi sarebbe potuta essere una memorabile tripletta se Nicolas Viola non avesse deviato – in leggero fuorigioco – il destro nel secondo minuto di recupero del primo tempo che aveva pareggiato il match già prima del “vero” 2-2 nella ripresa. «Una doppietta che mi ricorderò per tutta la vita? Penso di sì», dice il numero 28, che dopo aver raggiunto le 150 presenze un mese fa con la Juventus ha avuto un nuovo giorno di gloria contro un’altra big del calcio italiano. E il gol del definitivo 3-3 è una prodezza da vedere e rivedere, di quelle che una volta finivano nelle sigle dei programmi televisivi: una coordinazione perfetta, sul cross dell’altro terzino Tommaso Augello, per battere ancora una volta Maignan con uno spettacolare destro al volo sotto la traversa che ha fatto impazzire di gioia i 16.271 della Domus (milanisti esclusi, e non erano pochi anche fuori dal settore ospiti). Di certo il gol più bello della sua carriera, ma forse pure quello col valore più alto dato che è valso il pari a 88’’ dall’inizio del recupero.

Uomo chiave

Nei minuti finali Zappa sa come esaltarsi, come aveva già dimostrato con la celebre giocata poi diventata l’assist per Leonardo Pavoletti a Bari nel gol promozione. Ma anche novembre gli porta bene: nello stesso mese, domenica 5 un anno fa, aveva segnato il suo unico altro centro in 109 presenze in Serie A, al 69’ di una vittoria per 2-1 sul Genoa. Una prestazione, quella di ieri, che va oltre la prodezza del 3-3: aveva già quasi segnato nel primo tempo (quello annullato) e aveva poi trovato il momentaneo 2-2 al 53’, sfruttando l’errore di Fofana per involarsi lasciandosi dietro Theo Hernández (con cui ha stravinto il duello in fascia) e superare Maignan con il destro. «Sicuramente vale tanto», la sua analisi su quanto significhi il suo exploit. «A dire la verità noi, durante la partita, pensavamo di poter portare a casa la vittoria: ci abbiamo sempre creduto. Con Nicola l’avevamo preparata bene durante la settimana, poi stavamo rischiando di perdere ma alla fine abbiamo portato a casa un punto».

Il migliore

Zappa è stato nominato Player of the Match di Cagliari-Milan, il migliore in campo. Un riconoscimento (con tanto di trofeo) che si porta a casa nella sua presenza numero 12 su altrettante giornate. Complice il mancato utilizzo di ieri di Simone Scuffet, è diventato il secondo giocatore del Cagliari per minuti giocati in campionato: 1035’ (ha saltato solo la ripresa della gara di Lecce) dietro a Sebastiano Luperto, salito a 1080’. Coi due gol che permettono di arrivare bene alla sosta: «Sicuramente questa serata è difficile da spiegare, però l’importante è che abbiamo portato a casa un punto che ci mancava da tre partite. Venivamo da altrettante sconfitte: è importante soprattutto per la squadra». E realizzati al Milan, che ha tifato da bambino pur essendo lui un ex Inter: «Avevo fatto vedere ad Augello una foto mia e di mio fratello con la maglia rossonera, quando avevo 7 anni. Sì: sono stati due gol speciali».

