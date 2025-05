Per visitare le Cale della costa si pagherà un biglietto 

Per visitare le spiagge della Costa di Baunei quest’anno bisognerà prenotarsi per tempo, su un’apposita piattaforma. E bisognerà pagare un vero e proprio biglietto di accesso. Ad annunciare la novità, è il sindaco di Baunei Stefano Monni. «Come prescritto a marzo dalla Regione, stiamo implementando un sistema di prenotazione che consentirà di governare rigidamente i numeri massimi delle presenze nelle spiagge previsti da anni nel nostro ordinamento comunale – sottolinea Monni – e si tratterà di un sistema molto complesso che, ci dicono, non ha precedenti in Italia». La Regione ha imposto di fare un passo in avanti in materia di contingentamento delle presenze “attraverso l'implementazione di un sistema di prenotazione degli accessi e monitoraggio dei flussi”. Vista la complessità del sistema di prenotazione, sono previsti incontri pubblici con gli operatori nautici. «Stiamo valutando la richiesta di una modesta contribuzione ai visitatori delle spiagge, in linea con simili provvedimenti adottati da altri comuni – rimarca Monni – e confido nella collaborazione degli operatori perché si tratta di scelte obbligate, necessarie per salvaguardare un patrimonio, penso si possa dire, di rilevanza mondiale».

RIPRODUZIONE RISERVATA