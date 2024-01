Per via Battisti manca un certificato: apertura rinviata 

Per residenti e commercianti sarebbe un’isola di salvezza, un’importante valvola di sfogo contro il taglio dei parcheggi in viale Trieste. Ma Comune e Regione non riescono a trovare un’intesa sul silos di via Caprera. Alessio Mereu, assessore alla Mobilità della Giunta Truzzu. «I lavori di riqualificazione era già stati affidati, ma l’assessorato regionali agli Enti locali, proprietario dell’edificio, ha trovato delle irregolarità nel progetto, che è stato bloccato». C’è anche un altro scoglio. «Non è stato mai firmato un accordo tra Comune e Regione per la gestione del parcheggio che era e rimane a disposizione dei dipendenti regionali». Eppure il quartiere avrebbe gradito la disponibilità almeno durante le ore serali e notturne, quando gli uffici sono chiusi. «Originariamente erano stati stanziati 600.000 euro, oggi tra aumenti dei materiali e inflazione occorrerebbe almeno un milione di euro».

Ci sono poi i parcheggi comunali di via De Magistris e di via Cesare Battisti. «Per la gestione gli abbiamo affidati alla società Parkar. Il problema è via Cesare Battisti perché manca ancora un certificato per l’impianto fotovoltaico, che dipende dall’assessorato all’Innovazione tecnologica». (a. a.)

