Per Verstappen una pole magica 

Suzuka. E dall'ombra sbucò Max Verstappen. Mai tra i migliori - né durante le libere, né in Q1 e Q2 -, l'olandese ha teso l'agguato alle McLaren nel momento decisivo, la Q3, prendendosi la pole position del GP del Giappone (il via alle 8, diretta Sky Sport, repliche alle 11.15, 16 e 16), la quarta consecutiva a Suzuka, in 1'26"983 (record della pista). Tutto merito della sua impareggiabile classe, che gli ha permesso di tirare fuori dai cilindri della Red Bull motorizzata Honda quel tanto per sorprendere Lando Norris, secondo in griglia ad appena 12 millesimi, e Oscar Piastri, terzo e staccato di 69. L'australiano avrà accanto la Ferrari di Charles Leclerc (in ritardo di oltre tre decimi), mentre in terza fila ecco le due Mercedes, con George Russell davanti ad un sempre più convincente Kimi Antonelli. In quarta l'ottimo Isack Hadjar (Racing Bulls), 41 millesimi più veloce di Lewis Hamilton.

«È pazzesco», ha commentato alla radio Gianpiero Lambiase, ingegnere di pista di Max, subito dopo averlo informato della pole che gli mancava da Austria 2024. E l'olandese ha esultato come per una vittoria. «Non é ancora la macchina che vorrei ma l'ultimo giro ha pagato tanto. Se ho battuto i migliori? Sì, io so di cosa sono capace. Appena ci avviciniamo alla McLaren so di poter fare la differenza». E così é stato. Leclerc si è detto «deluso, ma non sorpreso. Sapevamo di non poter fare un miracolo». «Non ho estratto tutto il potenziale della vettura», le parole di Hamilton.

C'è il rischio concreto di pioggia, cosa che scongiurerà i continui incendi dell’erba a bordo pista, che anche ieri hanno accusato ritardi nelle qualifiche.

