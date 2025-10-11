Per Vega e Alfieri debutto coi fiocchi 

Si è assentata sette anni la Pan Alfieri Cagliari ma, appena ritrovata la B1 femminile di volley, è andata dalla parte giusta. Nella prima giornata ha battuto 3-0 il Volpiano con un triplo 25-17, ritrova una vittoria che mancava, a questi livelli, da aprile 2017 (3-1 al Novara). Volpiano è una squadra di giovanissime, l’Alfieri è priva delle infortunate Cenghialta e Soro, le centrali titolari. Il coach Loi ha risolto spostando Orro al centro, promuovendo la giovane libero di scuola Aquila Hemma Vinci.

Falsa partenza della Capo d’Orso Palau, battuta 3-0 a Mondovì (25-15, 25-20, 28-26). Un sussulto nel terzo set, quando Palau sembrava in grado di riaprire la partita, ma non ha sfruttato tre set point. Mondovì, nella scorsa stagione in A2, l’ha chiusa al primo match point.

Serie B maschile

Un’altra prima vincente, l’impresa è della Vega Volley Dolianova che ha battuto la Pallavolo Lazio 3-1 (29-31, 25-20, 25-20, 25-18). Primo set di ambientamento, con alti e bassi, perso ai vantaggi. Nessun segno di sconforto, la squadra di Locci ha preso il comando delle operazioni con una solida prova di forza.

Serie B2 femminile

Vittoria in rimonta e con batticuore finale per la Phi Volley La Maddalena, che ha superato il Priverno 3-2 (19-25, 25-22, 24-26, 25-15, 15-13). Al tie break Lauri ha chiuso una lunga serie di scambi. La matricola Quadrifoglio Porto Torres è stata battuta in casa per 3-0 dal Frascati (18-25, 15-25, 10-25). Inizio incoraggiante e crollo dal secondo set. Sconfitta interna anche per la Smeralda Ossi, battuta 3-1 (25-20, 20-25, 19-25, 17-25) dal Volley Friends Roma.

