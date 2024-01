Per Urbanfest “Biocene” di Matteo Ambu e Matteo Tauriello 

L’era che non c’è. E che forse non ci sarà mai. Ma intanto provano a immaginarla, Matteo Ambu e Matteo Tauriello, la felice epoca del “Biocene”. Ovvero una fase in cui umani e vegetali troveranno il modo di convivere in piena armonia. Utopia materializzata da opere che inglobano in dosato equilibrio rimasugli di ogni tipo tra i quali germogliano muschi e licheni, ciuffetti di erbe e minuscoli cespugli. Per niente infastiditi dal duro metallo di un infinito numero di oggettini recuperati dalle pattumiere. Curata da Ivana Salis e Barbara Catte, la doppia personale fa lavorare insieme due autori che hanno in comune una condivisibile attenzione agli sconquassi dell’ambiente.

Matteo Tauriello, classe 1985, illustratore tra i vincitori di Marte Live Sardegna 2022, ha in passato realizzato il trittico “Homuncoli”, ispirato a Hieronymus Bosch e rivelatore, nel titolo, del suo pensiero. Al Temporary Storing, (Cagliari, via XIX Novembre 5), sede della mostra visibile sino al 26 gennaio, ha portato un’intricata sequenza di morbide creature tratteggiate coi pennarelli. Nei pezzi schierati in galleria, ha inserito le macchie verdi di una vegetazione liofilizzata. Elementi che si insinuano tra le composizioni di Matteo Ambu, assemblate con la consueta perizia. Chiuse nelle campane di vetro, posate sulle basi bianche e dentro assai numerose teche nere. Issate su una alta e aguzza colonna di impatto scultoreo. Riempite di molle, tubi, interruttori, accendini, mattoncini Lego, rotelle, animaletti di plastica. Minutaglie accostate con tanta armonia da nascondere la loro non nobile provenienza, e poi dipinte, in modo che il colore permetta a queste superfici irregolari di trovare un nuovo assetto e un’imprevedibile bellezza.

“Biocene” ha inaugurato l’Urbanfest. Generazioni Metropolitane, rassegna, organizzata da Ivana Salis e Barbara Catte dell’associazione culturale Asteras, che si snoda tra i quartieri di Stampace, Marina, Sant’Elia e il Castello di San Michele.

