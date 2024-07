Per una Cagliari tutta da riscoprire Si parte dal Giardino Sotto le Mura 

Prende oggi vita a Cagliari la prima edizione di “Si muove la città” rassegna estiva di musica, teatro, cinema e animazione a ingresso gratuito, concepita per offrire opportunità di svago e arricchimento culturale alla cittadinanza, e ai tanti turisti e visitatori presenti nel capoluogo.

Nutrito il calendario di appuntamenti in programma, con ospiti del calibro di Giorgio Porrà, Jacopo Cullin, Paolo Zucca, Massimiliano Medda, Rossella Faa, Flavio Soriga, Riccardo Milani, Fabio Marceddu, Riccardo Atzeni, e la partecipazione della Scuola Civica di Musica di Cagliari, in scena tra gli spazi centrali del Giardino Sotto le Mura, EXMA, Parco della Musica, Bastione di Saint Remy, Cortile Sant'Eulalia, piazza Aquilino Cannas e in quelli periferici di Giorgino, Vetreria di Pirri e piazza Paese di Seui. abbracciare un pubblico ampio e diversificato».

Su il sipario

“Si muove la città” vivrà la sua prima giornata giovedì 1 agosto al Giardino Sotto le Mura: alle 20 microfoni accesi per l’incontro dal titolo “Cagliari, come si cambia” con Claudia Rabellino Becce e Walter Falgio. Un’occasione per parlare di passato, presente e futuro cittadino, un’intervista incrociata nella quale emergeranno visioni differenti sul modo di vivere la città, con un’analisi mirata dedicata al mutamento del tessuto urbano e sociale negli ultimi 10 anni, e una domanda comune: come è la Cagliari che vorremmo raccontare domani? Un’ora più tardi, alle 21, spazio all’inedito incontro tra due personaggi isolani molto amati: sul palco saliranno il giornalista Giorgio Porrà, affiancato dall’attore Massimiliano Medda per una piacevole e avvincente chiacchierata dal titolo “Storie di calcio”. Da Italia-Germania del 1970 al primo storico scudetto del Cagliari, fino alla recente promozione in serie A e freschissima salvezza della squadra isolana: saranno questi alcuni degli argomenti trattati nel corso dell’incontro nel quale imprescindibile sarà il ricordo di Gigi Riva, scomparso lo scorso gennaio. Il compito di chiudere in musica la serata sarà affidato alle 22 a Reverendo Jones, nome d’arte del poliedrico musicista Antonello Pusceddu, artista dotato di una sorprendente capacità di improvvisazione rap, che rende ogni sua esecuzione unica e irripetibile. Nato nel 1993 e animato da uno spirito fortemente anticonformista, irriverente e dissacrante, il progetto Reverendo Jones si impone fin da subito nel panorama musicale isolano, conquistando le scene con le sue ironiche e sferzanti rime. Vincitore della prima edizione di Sottosuoni nel ‘95, Reverendo Jones pubblica il suo primo lavoro omonimo nel 1996. Vincitore del Festival della Canzone Sarda nel 1998, nel 2002 è il primo classificato nelle selezioni regionali per Sanremo Rock.

In calendario

Gli appuntamenti proseguiranno poi mercoledì 7 agosto alla MEM con l’evento “Compiti delle vacanze” (alle 18.30) dedicato ai più piccoli, con Eva Rasano in collaborazione con la Libreria e Festival Tuttestrorie.

