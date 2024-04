«Per un tempo non abbiamo capito niente» 

«Avevamo un’occasione importante per mettere un mattoncino sulla qualificazione. Ci vuole pazienza: vediamo il bicchiere mezzo pieno per il punto fatto ma il primo tempo ci deve servire da lezione per crescere e capire le partite». Maz Allegri non può essere soddisfatto: troppo brutta la sua Juve ne primo tempo, quando ci ha davvero capito poco: «Bisognava mettere la palla alta. Invece abbiamo sbagliato tutto lo sbagliabile, non abbiamo vinto un contrasto quando giochi queste partite in questa fase del campionato contro squadre come il Cagliari, che è una buona squadra, ne esci con le ossa rotte».

Il tecnico bianconero, a suo modo, fa i complimenti al Cagliari, parlando a fine gara in zona mista a Sky: «Loro hanno finito in tanti con i crampi, hanno fatto una partita bella loro dal loro punto di vista, aggredendoci. Ne devi uscire con la tecnica e non l’abbiamo fatto. L’abbiamo recuperata ma questo ci deve par pensare. Se non corriamo come gli altri difficilmente possiamo vincere. Poi loro nel secondo tempo sono calati e abbiamo fatto la nostra partita. Ma in quel momento non siamo stati “dentro” la partita».

Di positivo, il carattere che ha permesso ai bianconeri di recuperare: «Lottare sino alla fine è un pregio ma non puoi lasciare questi primi tempi, a meno che non te la cavi e ne esci con uno 0-0. Invece abbiamo preso una prima ripartenza e poi abbiamo continuato, sbagliando su un fallo laterale». Ancora una annotazione sul campo, che non è stato innaffiato come si fa da altre parti: «A Cagliari è sempre difficile perché il campo è bello ma è folto, la palla si ferma, non scivola ed è sempre più difficile. Qui con tutte le squadre con cui sono venuto non ho mai avuto vita facile», ammette. «Se vuoi alzare il livello e puntare a qualcosa di più importante quelle partite vanno vinte. Certe volte bisogna anche un po’ sporcarsi le mani nel calcio. Weah e Alcaraz? Nel primo tempo avrei dovuto cambiare tutti, magari anche me stesso», la sua ammissione. ( c.a.m. )

