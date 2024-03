«Per un sorriso divento Batman» 

Anche Serramanna ha il suo supereroe. Si ispira a Batman e ha deciso di andare oltre al semplice ruolo di guardiano dell’ordine e della giustizia, impegnandosi in molti altri campi «per difendere la comunità», a partire da quello sociale.

Identikit

Maurizio Peddis, 47 anni, che di professione fa il commesso in un negozio di ferramenta, da oltre due anni veste i panni di Batman grasso: barba brizzolata e fisico non proprio longilineo, fanno di lui un supereroe fuori misura (in tutti i sensi). «Tutto è iniziato per gioco, durante la pandemia, il fatto di stare chiusi in casa ha stimolato la fantasia e, per ammazzare la noia, ho iniziato a postare sui social delle gag imitando il presidente Solinas vista la somiglianza fisica e poi è nata l’idea di “Batman Grasso”, eroe di grandi e piccini». Dai social Peddis si è spostato in campagna, al mare, viene chiamato da amici e associazioni, sempre pronto a regalare un sorriso a chi ne ha bisogno e sfruttare ogni occasione utile per compiere una “buona azione”. Frequenti le visite in reparto o nelle case di riposo. «Indispensabile e fondamentale la voce fuori campo di Celestina, mia moglie, che – complice – scrive insieme a me le battute e mi supporta in tutto e per tutto. Lo faccio perché mi fa piacere che le persone possano sorridere e magari distrarsi dai problemi anche solo per un minuto». Oltre alle visite in presenza, infatti, il supereroe di Serramanna è attivo sui social. «Per girare i video che “trattano” fatti di cronaca paesana, ma anche regionali e nazionali, usiamo solo il cellulare, nessun altro strumento professionale, è tutto spontaneo e, soprattutto, buona la prima! Non ripetiamo mai la scena una seconda volta».

«La soddisfazione più grande l’ho avuta la scorsa estate, a Sant’Antioco quando ho fatto un video fingendo un salvataggio, “volando” dalla colonna del bagnino: naturalmente il Batman pasticcione è caduto con la faccia sulla sabbia provocando l’ilarità dei presenti».

Il ricordo

In questi due anni non sono mancati i momenti difficili. «C’è stato un episodio recente che, seppur triste, mi ha fatto capire che la strada intrapresa è quella giusta: Katia, una mia cugina che purtroppo non c’è più, dal letto di ospedale mi ha detto “Batman grasso, salvami tu!”, se ci penso ho ancora i brividi, purtroppo di fronte alle malattie siamo tutti impotenti, ma proprio in questa triste occasione ho avuto la consapevolezza che in certi frangenti anche un solo sorriso può essere un buon antidoto e proprio per questo motivo, fino a che la fantasia mi accompagnerà, non ci fermeremo, anzi, ho altri simpatici personaggi supereroi da far uscire dal cilindro».

