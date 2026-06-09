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Pabillonis
10 giugno 2026 alle 00:30

Per Tuveri è il momento delle decisioni 

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Il quorum era l’unico avversario nella corsa al municipio di Pabillonis. Marco Tuveri, 69 anni, è stato eletto sindaco insieme all’intera squadra di 12 consiglieri. Per il neoeletto è ancora presto per parlare dei quattro assessori che formeranno la Giunta: «Abbiamo deciso di affrontare l’argomento nelle prossime ore. Saranno scelte fatte per il bene del paese. Il risultato non era scontato: la popolazione ha risposto in modo netto e di questo siamo grati. Abbiamo scongiurato il commissariamento».

L’analisi delle preferenze consente però di delineare le scelte degli elettori. La candidata più votata è stata Stefania Erdas, già sindaca alle precedenti elezioni e consigliera di minoranza uscente, con 210 preferenze. Seguono Gian Luca Armas con 75 voti, Nagay Olmo con 67, Mirella Floris con 53 e Stefano Cruccas con 52. Erdas ha commentato: «Ho ricevuto molte preferenze e questo mi ha fatto piacere. Ora si lavora per il paese». La lista ViviAmo Pabillonis ha raccolto 1.016 voti, pari al 54,40% degli aventi diritto.

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