«Per tutti i bambini che ha salvato» Così Cagliari laurea Massimo Ammaniti 

Proprio Loredana Lucarelli nella sua relazione ha spiegato che «i valori dell’innovazione e dell’inclusione sociale hanno caratterizzato molto presto il percorso scientifico ed accademico di Massimo Ammaniti come un fil rouge che connette nel tempo, con continuità e coerenza intellettuale e culturale, la sua intensa attività di neuropsichiatra infantile, accademico e scrittore». E ancora facendo riferimento alle sue battaglie cominciate negli anni Sessanta: «Prima come assistente medico e poi nell’ambito del suo incarico nel Reparto di Neuropsichiatria Infantile al Santa Maria della Pietà di Roma contrastò le procedure sanitarie dell’epoca con le quali venivano ricoverati nel reparto psichiatrico per adulti i bambini disabili diagnosticati come irrecuperabili, o che relegavano quelli con disabilità in scuole speciali, favorendone l’emarginazione. Massimo Ammaniti fondò, assieme ad Alessandra Ginzburg, sia una scuola all’interno dell’istituzione sanitaria, sia un centro diurno inserito nel quartiere Trastevere di Roma per ridurre l’isolamento, il rifiuto e l’esclusione dei bambini ricoverati, e ridare loro, considerati irrecuperabili, una vita dignitosa e l’opportunità per una inclusione sociale». Un medico “rivoluzionario”, allievo di Bollea e Basaglia, attento al dato clinico ma anche consapevole della sua funzione sociale.

«Ho visto l’editto di Filippo III di Spagna. Questa università ha secoli di storia alle spalle. Sono felice di ricevere la laurea ad honorem da un’istituzione prestigiosa con cui ho uno stretto rapporto contraddistinto da collaborazione professionale e legami affettivi. Tante persone con cui ho collaborato insegnano in questo ateneo. Torno con grande piacere in questa città dove ritrovo amici e colleghi come le professoresse Lucarelli e Vismara e il farmacologo Gian Luigi Gessa, scienziato di valore mondiale». Massimo Ammaniti, luminare nel campo della neuropsichiatria infantile, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento del titolo accademico onorifico dall’Università di Cagliari. Laurea in Psicologia clinica e di comunità al termine di una dissertazione dotta e puntuale davanti alla commissione composta dal presidente, il rettore Francesco Mola, e dai docenti Loredana Lucarelli, relatrice, Cristina Cabras, Marco Guicciardi, Donatella Petretto, Cristina Sechi, Laura Vismara. In conclusione è esploso il “Gaudeamus igitur” eseguito dal coro polifonico del Centro Universitario Musicale.

Medico rivoluzionario

Le sofferenze dei bambini

Secondo Ammaniti, «le sofferenze dei bambini assumono connotati diversi. Penso ai neonati con disabilità, un dato che influisce sullo sviluppo. E ci possono essere difficoltà che insorgono nei primissimi anni di vita, addirittura disturbi alimentari ma anche di altro genere che generano instabilità. I primi tre anni di vita sono molto importanti, perché aiutano il bambino a crescere e a costruire le basi della sua personalità. È un periodo nel quale si possono ottenere grandi risultati. C’è uno spartiacque: la pandemia ha infatti fatto crescere sofferenze dei bimbi. Sono aumentati gli stati di ansia e anche di depressione infantile».

La lezione

Nella sua dissertazione ha messo in evidenza, tra filosofia e psicologia, il valore dell’incontro tra persone che nasce dall’empatia e dalla condivisione. Un incontro che può trasformarsi in amicizia. C’è una bella locuzione che esprime bene lo spirito della condivisione: «Mettersi nelle scarpe dell’altro, per descrivere il senso di un incontro che può trasformarsi in amicizia». Ammaniti ha richiamato le lezioni di Heidegger, Freud e Sartre con salti temporali e di scuole di pensiero che hanno in comune ansia di conoscenza e desiderio di spiegare i comportamenti individuali e i rapporti tra gli esseri umani. Sui bambini ha poi chiarito che «sin dai primi giorni di vita sono in grado di mettersi in relazione con gli altri e che imparano velocemente il lessico delle emozioni che sono fondamentali per la loro vita e in questo processo di apprendimento madri e padri svolgono un ruolo essenziale».

Genitore e figlio

Presente alla cerimonia anche Niccolò, celebrato scrittore, uno dei figli di Massimo Ammaniti, a Cagliari per presentare “La vita intima”. In prima fila, con il suo telefonino, ha ripreso la cerimonia. Sul suo ruolo di padre il neuropsichiatra infantile ha detto: «Mi sono sempre occupato dei miei figli, nonostante i tanti impegni. Forse sono stato un genitore troppo severo. Ho un ottimo rapporto con Niccolò. Abbiamo scritto un libro insieme. Condividiamo molte cose. Non ho capito subito la sua vocazione letteraria ma quando ho visto che aveva un grande talento l’ho sostenuto con grande convinzione». Il rettore Francesco Mola nel consegnare la pergamena al laureato ad honorem ha dichiarato: «Non la riceve da me, ma idealmente da tutti i bambini che ha salvato».

