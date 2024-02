Per Truzzu plebiscito a Orosei, Mamoiada, Bitti e Belvì 

Paolo Truzzu fa incetta di voti in molti paesi del Nuorese, dove già cinque anni fa il centrodestra s’è preso lo scettro di coalizione vincente. È in testa con il 51,6 per cento a Oliena dove però primo partito è il M5S con il 24,4 per cento. Va meglio a Orgosolo: Truzzu ha il 53.4 per cento, oltre il 32,5 per cento di Alessandra Todde. A Sorgono Truzzu sta al 52,9 per cento davanti al 33,9 della Todde e al 10,6 di Renato Soru. A Bitti veleggia con il 64,1 per cento mentre la Todde è al 22,8 per cento, Soru all’8,2 e Lucia Chessa, che in questo paese è nata, raccoglie il 4,9 per cento. A Belvì Truzzu supera il 68 per cento. A Birori vince con il 38,7 per cento ma qui Todde e Soru sono appaiati: 72 voti a testa, 30 per cento per l’uno, idem per l’altro. A Lodè lo scarto tra Todde e Truzzu è di un voto appena: il leader del centrodestra ha 356 preferenze, la candidata del Campo progressista 355.

Todde vince a Tonara con il 49,5 per cento davanti a Truzzu con il 39, a Sarule con il 47,2 per cento. A Gavoi primeggia Truzzu con il 43,9 per cento mentre Soru registra una bella performance con il 17,6 per cento. Truzzu vince alla grande anche a Mamoiada con il 61,4 per cento, a Orune con il 56,9, a Lula con il 51,3, a Ollolai con il 55,1

A Macomer quando lo spoglio è relativo a otto sezioni su dieci Todde prevale con il 43,9 per cento, davanti a Truzzu con il 38,8 e a Soru poco sotto il 17 per cento. Qui il Pd è primo partito con il 18,3 per cento, tallonato da Fratelli d’Italia con il 17,3.A Dorgali Todde vince con il 42,9 per cento, Truzzu si ferma al 40,9 mentre Soru sta al 14,9 e Chessa all’1,3. A sorpresa il Partito socialista è la formazione più forte: supera il 20 per cento.

A Orosei (quando manca una sezione) Truzzu sfiora il 61 per cento: qui il Psd’az è il primo partito con il 31 per cento e oltre, davanti al Pd con il 19,5 e Alleanza Sardegna con il 19,2. A Siniscola lo spoglio va a rilento: in testa Todde con il 45 per cento, seguita da Truzzu con il 41, Soru sfiora il 12 e Chessa il 2.

RIPRODUZIONE RISERVATA