Per tre italiani il main draw è a un solo passo 

Tre italiani a un passo dal sogno. Marco Cecchinato, Andrea Pellegrino e Francesco Passaro giocheranno il turno decisivo delle qualificazioni del Sardegna Open, l'Atp 175 Challenger in corso sui campi in terra battuta del Tc Cagliari.

Primi match a partire dalle 10, con Cecchinato che sfida il giapponese Shintaro Mochizuchi. Il palermitano ha vinto la partita più veloce del primo turno: gli sono bastati 55' per archiviare la pratica rappresentata da un altro tennista nipponico, Tatsuma Ito, 6-0, 6-2. Mochizuki, invece, ha dovuto sudare per oltre due ore per avere la meglio su Francesco Ferrari, che ha lottato per oltre due set (7-5, 4-6), prima di perdere campo nel terzo (6-2). Andrea Pellegrino affronta l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Anche l'italiano è stato in campo oltre due ore, prima di venire a capo di una sfida dai due volti: il primo set è andato per 6-4 a Samuele Pieri, poi il pugliese ha cambiato marcia, chiudendo 6-2, 6-0. Ha rischiato di complicarsi anche il match del sudamericano, tesserato per il circolo ospitante, che si è portato abbastanza agevolmente sul 6-2, 5-1, prima di subire la reazione di Federico Salomone, che ha conquistato tre giochi di fila. Quando sembrava che l'alfiere del Tc Terranova, in tabellone grazie alla vittoria dell'Open Tc Cagliari, potesse portare il match al terzo, Cerundolo ha dato la zampata vincente. Non prima delle 11.30 (e comunque dopo la sfida tra il canadese Gabriel Diallo e il boliviano Hugo Dellien) sarà Francesco Passaro a cercare il pass per il main draw. L'umbro ha regolato con un doppio 6-3 Lucas Miedler, austriaco più a suo agio nel doppio, e oggi, dall'altra parte della rete troverà l'olandese Jesper De Jong, che ha regolato 6-2, 6-1 il ceco Petr Nouza in meno di un'ora.

I sedicesimi

Archiviate le qualificazioni, si inizierà a fare sul serio per la vittoria finale, con i primi quattro match del tabellone principale. Il match tra il peruviano Juan Pablo Varillas e il giapponese Yoshihito Nishioka farà da apripista all'esordio di Luciano Darderi, che affronterà l'argentino Thiago Tirante. A seguire, ancora un italiano, Francesco Maestrelli, che cercherà di sorprendere il portoghese Nuno Borges. Il programma dei singoli si concluderà con l'ungherese Zsombor Piros opposto allo statunitense Zachary Svajda.



