Per tre anni e mezzo in Giunta bersaglio di Lega e associazioni Gli inizi da «renziana» nel Pd 

Nei tre anni e mezzo trascorsi da assessora all’Agricoltura si è dovuta difendere da tutti: dagli attacchi all’ordine del giorno delle opposizioni, da quelli frequenti della maggioranza e della Lega in particolare, dalle associazioni di categoria, dai pastori, dal personale dell’assessorato. Così, in pochi sono rimasti stupiti quando dieci mesi fa, assieme a Mario Nieddu e Quirico Sanna, Gabriella Murgia non ha superato la prova della verifica di Giunta. Cinquantasei anni, dipendente dell’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro, prima di entrare nella squadra di Christian Solinas l’ex assessora arrestata era stata presidente della commissione regionale per le Pari opportunità. A prima ancora risale la sua militanza nel Partito Democratico. «Io nel Pd? Sì, ma non troppo attivamente», aveva ammesso l’8 maggio 2019, giorno della nomina all’Agricoltura. Prima di allora, quasi nessuno aveva sentito parlare di lei. Da qui, la curiosità dei cronisti: perché è in Giunta? A chi e a quale partito o corrente appartiene? «Mi ha nominato il presidente Solinas», la sua risposta. E per tutta la durata del suo mandato sono rimasti i dubbi sulla quota politica di riferimento. Tanto che, in fase di pronostici legati al rimpasto, non è mai stato automatico prevedere il suo benservito. Tornando al periodo Dem, nel 2019 Murgia disse di essere renziana ma di essersi allontanata dal Pd «dopo che hanno fatto fuori Renzi». Una militanza «non troppo attiva», comunque abbastanza perché nel 2017 fosse candidata all’assemblea regionale del Pd in una lista a sostegno dell’attuale coordinatore regionale di Azione Giuseppe Luigi Cucca, che in quelle primarie divenne segretario.

Gli attacchi

Nei tre anni e mezzo con Solinas, Murgia è stata bersaglio degli attacchi delle organizzazioni agricole e della Lega di Salvini. In particolare Agrinsieme passò in rassegna - attribuendone la responsabilità al lavoro dell'ex assessora - tutto ciò che non andava bene nel comparto sul fronte dell'ovicaprino, della legge inapplicata per lo smaltimento delle pratiche Argea, della vertenza Aras, e della Politica agricola comunitaria (Pac) che definirà gli interventi finanziari dell'Ue nel periodo 2021-2028. Quanto alla Lega, l’ex capogruppo (ora deputato) Dario Giagoni ha sempre imputato a Murgia di non ascoltare i territori.

L’ultima uscita

Dopo aver lasciato l’esecutivo, Gabriella Murgia ha ripreso il suo lavoro all’Aspal. È ritornata a far parlare di sè meno di due mesi fa, quando la Giunta ha presentato un emendamento al Collegato per la riapertura del pascolo semibrado nell’Isola. «I nostri allevatori regolari hanno fatto tanti sacrifici (soprattutto in termini economici) per rafforzare la prevenzione del diffondersi della Peste suina africana», il suo commento su Facebook, «con un farlocco emendamento, nonostante due legislature in continuità sul problema, si vorrebbe buttare tutto alle ortiche». (ro. mu.)

