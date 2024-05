Per Thiago Motta e il giorno dei saluti 

L’annuncio arriva alla viglia del match col Genoa (in programma stasera alle 20.45) che chiude una stagione speciale, chiusa con la storica qualificazione in Champions League: Thiago Motta non sarà più l’allenatore del Bologna. Il comunicato della stessa società emiliana spazza via così sul nascere i dubbi. Un epilogo abbastanza scontato per l’italo-brasiliano, considerato uno degli allenatori emergenti più capaci e in rampa di lancio, per il quale si spalanca così la porta della Juventus per il dopo Allegri.

Grazie

«Grazie a Bologna, mi hai reso un uomo fiero e felice». È questo, in sintesi il messaggio, di Thiago Motta rilasciato a caldo, nel momento del congedo dalla società rossoblù e dalla città (con entrambe ha avuto un rapporto molto stretto da subito). «In questi due anni», tiene a precisare il tecnico, «abbiamo vissuto insieme un ciclo di grande crescita per tutti, per me, per i ragazzi e anche per la società. Sono fiero di aver portato il Bologna in Champions League senza mai tradire la nostra filosofia di gioco e la grande passione dei tifosi che ci hanno spinto continuamente e motivato in ogni momento».

Grazie a tutti, compreso il club e, soprattutto, la squadra che gli ha permesso di dar sfogo in campo alle sue idee. «Ringrazio il presidente Joey Saputo», sottolinea Motta. «Ringrazio ed abbraccio tutti i miei giocatori che in queste due stagioni hanno aderito alla nostra idea di calcio, impegnandosi fin dal primo giorno. E ringrazio, allo stesso modo, tutte le persone che lavorano con dedizione quotidiana per questo club». Per ultimi, ma non ultimi, i tifosi, compagni di viaggio: «Ringrazio Bologna e i bolognesi perché mi hanno reso un uomo felice». Già nei prossimi giorni potrebbe arrivare l’annuncio della sua nuova squadra. Tutti gli indizi portano alla Juventus.

